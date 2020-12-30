تشيلي تسجل أول حالة إصابة بسلالة كورونا البريطانية الجديدة

أعلنت مسؤولة بارزة في وزارة الصحة التشيلية أن بلادها سجلت أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم اكتشافها لأول مرة في إنجلترا.





وأوضحت وكيلة وزارة الصحة العامة في تشيلي بولا دازا، حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، أن الحالة اكتشفت في راكب عاد إلى البلاد مؤخرا من زيارة إلى لندن.





وأشارت دازا إلى أن امرأة تشيلية وصلت على متن رحلة جوية من مدريد في 22 ديسمبر الجاري ثبتت إصابتها بالسلالة الجديدة، وكانت هذه المرأة أول الأمر في العاصمة لندن في زيارة أقاربها قبل أن تسافر إلى تشيلي من مدريد.





يشار إلى أن عدد الحالات الإجمالية للمصابين بكورونا في تشيلي يبلغ حوالي 604 آلاف شخص.



