ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تشيلي تسجل أول حالة إصابة بسلالة كورونا البريطانية الجديدة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أ ش أ
أعلنت مسؤولة بارزة في وزارة الصحة التشيلية أن بلادها سجلت أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم اكتشافها لأول مرة في إنجلترا.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة العامة في تشيلي بولا دازا، حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، أن الحالة اكتشفت في راكب عاد إلى البلاد مؤخرا من زيارة إلى لندن.

وأشارت دازا إلى أن امرأة تشيلية وصلت على متن رحلة جوية من مدريد في 22 ديسمبر الجاري ثبتت إصابتها بالسلالة الجديدة، وكانت هذه المرأة أول الأمر في العاصمة لندن في زيارة أقاربها قبل أن تسافر إلى تشيلي من مدريد.

يشار إلى أن عدد الحالات الإجمالية للمصابين بكورونا في تشيلي يبلغ حوالي 604 آلاف شخص.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

الخيل والليل والبيداء.. بالأحمر الناري سلمي الشيمي تستعرض أنوثتها

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30-12-2020

بعد اتهامه بالشذوذ الجنسي.. ابن هشام سليم يرد بطريقة مثيرة

بشرى سارة للمصريين.. انخفاض حالات الإصابة والوفيات بـ فيروس كورونا

احذر منها.. علامة في حمّامك تدل على الإصابة بـ كورونا

مبروك عطية: قيام الليل للمرأة يكون في حضن زوجها.. فيديو

أخبار الفن | رد ابن هشام سليم على اتهامه بالشذوذ الجنسي.. التنمر على ابنة يسرا اللوزي.. متابع يدعي على سوسن بدر بالموت

أخبار الرياضة| أزمة تعرقل احتراف مصطفى محمد في فرنسا.. حكام مباريات اليوم بالدوري

وفاة عضو الكونجرس الأمريكي لوك ليتلو بـ فيروس كورونا قبل أيام من أدائه اليمين

أسطورة حقيقية.. خالد بيومي يعلق على اقتحام «الخطيب» الهواء لمصافحته

بـ الأسماء.. ابنة صلاح جاهين تقدم الشكر لداعمي عهد صادق في أزمته الصحية

بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح أمام نيوكاسل قبل مواجهة الليلة في البريميرليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي

توقعات برج الحمل 2021 .. استقرار الوضع المادي وحياة عاطفية سعيدة

بمكياج صاخب.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة