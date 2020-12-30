ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

المهلة الأخيرة.. نداء عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين بخصوص مخالفات البناء

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
Advertisements
عبد العزيز جمال
ناشد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح، بسرعة تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء ودفع مبالغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة يوم غد، الخميس 31 ديسمبر، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.


وطالب المحافظ المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، حيث تعد هذه المهلة هي الأخيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات عند تطبيق القانون على المخالفين الذين لم يقوموا بإجراءات التصالح.


وقال محافظ القاهرة، إن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.


وأضاف أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، مشيرًا إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وحقوق الدولة.


وشدد على مسئولى الأحياء باستلام جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بتقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف جميع الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون، مطالبًا رؤساء الأحياء بتذليل جميع العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا للقانون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يناشد المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة ويعلن استقبال 158 ألف طلب

محافظ أسيوط يناشد المواطنين الإسراع في تقديم الطلبات قبل 30 نوفمبر الجاري

قبل انتهاء المهلة بساعات.. القليوبية تتلقى أكثر من 206 آلاف طلب تصالح بمخالفات البناء.. سوهاج تتسلم 118 ألفا و675 طلبا.. ومتحدث الوزراء: الحكومة لا تريد المد مرة ثالثة وتنتظر رأي المحافظين

محافظ القاهرة: رد مبلغ جدية التصالح لمقدم الطلب في هذه الحالة

بعد مد مهلة التصالح.. تسهيلات جديدة في البحيرة| تفاصيل

الجيزة تتلقى أكثر من 187 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30-12-2020

غلق 4 طرق بسبب الشبورة الكثيفة.. تعرف عليها

مصير مجهول.. شوبير يسأل عن 8 ملايين دولار مستحقة لمصر لدى الكاف

للمرة الأولى.. ألمانيا تسجل أكثر من ألف وفاة بكورونا.. وتوقعات بمزيد من الإجراءات الاحترازية

«بوستاتك تستفز البسطاء».. أغنى شاب في مصر: طموحي أصبح إعلاميًا وأقدّم برنامجًا تليفزيونيًا.. فيديو

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ عفاف رشاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي

توقعات برج الحمل 2021 .. استقرار الوضع المادي وحياة عاطفية سعيدة

بمكياج صاخب.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة