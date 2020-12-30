المهلة الأخيرة.. نداء عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين بخصوص مخالفات البناء

ناشد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح، بسرعة تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء ودفع مبالغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة يوم غد، الخميس 31 ديسمبر، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.









وطالب المحافظ المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، حيث تعد هذه المهلة هي الأخيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات عند تطبيق القانون على المخالفين الذين لم يقوموا بإجراءات التصالح.









وقال محافظ القاهرة، إن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.









وأضاف أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، مشيرًا إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وحقوق الدولة.









وشدد على مسئولى الأحياء باستلام جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بتقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف جميع الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون، مطالبًا رؤساء الأحياء بتذليل جميع العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا للقانون.