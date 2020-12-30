محترف بمعنى الكلمة.. المدير الفنى لبيراميدز يشيد بصفقة رمضان صبحى

أشاد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، بقدرات وإمكانيات رمضان صبحي، لاعب الفريق، مؤكدًا أنه نموذج للاعب المحترف.









وقال: "رمضان صبحي لاعب مجتهد جدًا ومختلف وملتزم، وهو من المواهب الشابة ونموذج للاعب المحترف، وأتمنى أن أخرج منه أفضل شيء".









وأضاف: "أنا سعيد جدا بوجوده في بيراميدز وأنا أراه يمر ببعض الضغوطات لأنه خرج من النادي الأهلي وانتقل إلى بيراميدز ويركز بشكل جيد".









وأوضح: "أنا كمدير فني أتمنى أن أخرج منه أفضل شيء ولأجل ذلك لا بد أن تكون المجموعة في ظهر هؤلاء اللاعبين".











وحول وجود أي مشكلة مع رمضان صبحي قال: "لم يحدث أي شيء على الإطلاق، وحديثي معه أن يستفيد من جميع النقاط الإيجابية والمواقف الصعبة وأن ينجح في تسجيل الأهداف".











وزاد: "خلال الشهرين الماضيين رمضان صبحي يعمل بشكل قوي ويفهم جيدًا المنافس، وهو رجل محترف بمعنى الكلمة، وعندما احترف في الخارج تغيرت عقليته".









