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رياضة

محترف بمعنى الكلمة.. المدير الفنى لبيراميدز يشيد بصفقة رمضان صبحى

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:57 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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منتصر الرفاعي
أشاد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، بقدرات وإمكانيات رمضان صبحي، لاعب الفريق، مؤكدًا أنه نموذج للاعب المحترف.


وقال: "رمضان صبحي لاعب مجتهد جدًا ومختلف وملتزم، وهو من المواهب الشابة ونموذج للاعب المحترف، وأتمنى أن أخرج منه أفضل شيء".


وأضاف: "أنا سعيد جدا بوجوده في بيراميدز وأنا أراه يمر ببعض الضغوطات لأنه خرج من النادي الأهلي وانتقل إلى بيراميدز ويركز بشكل جيد". 


وأوضح: "أنا كمدير فني أتمنى أن أخرج منه أفضل شيء ولأجل ذلك لا بد أن تكون المجموعة في ظهر هؤلاء اللاعبين".


وحول وجود أي مشكلة مع رمضان صبحي قال: "لم يحدث أي شيء على الإطلاق، وحديثي معه أن يستفيد من جميع النقاط الإيجابية والمواقف  الصعبة وأن ينجح في تسجيل الأهداف".


وزاد: "خلال الشهرين الماضيين رمضان صبحي يعمل بشكل قوي ويفهم جيدًا المنافس، وهو رجل محترف بمعنى الكلمة، وعندما احترف في الخارج تغيرت عقليته".


واختتم: "رمضان محترم جدًا ولكن مندهش مما يقال عبر السوشيال ميديا، ولكن هذا الأمر يحدث في الأرجنتين أيضًا".
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