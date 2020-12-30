طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى.. 3 وصفات شهية كالمحترفين

تعد الكبدة الإسكندرانى من ألذ الأكلات الشعبية المنتشرة بين المصريين فهى تجميع بين المذاق الشهى والنكهة والفريدة مما جعلها من الأكلات الأساسية في قائمة العديد من المطاعم.





نقدم لكم طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في المنزل بنفس مذاق المحلات بخطوات مجموعة من خبراء الطهى.





الوصفة الأولى





طريقة عمل الكبدة الاسكندراني





مقادير الكبدة الاسكندراني

كبدة

بصل

طماطم

فلفل الوان

كمون

ليمون

بقدونس

خل

شطة

زيت زيتون

ثوم

عيش بلدى

فلفل حار

ملح فلفل اسود





طريقة عمل الكبدة الاسكندراني





* فى اناء به ماء مغلي على النار ضعي الخل والملح والفلفل والكبدة واتركيها قليلا حتى تأخذ لون ابيض ثم ضعيها فى طبق





* قطعى الكبدة شرائح صغيرة وضعيها فى طاسة به زيت زيتون على النار ثم ضيفى اليها ثوم ورشة كمون وملح و فلفل وشطة وشرائح بصل وفلفل الوان وشرائح طماطم ثم قلبي جيدا وضعى عصير ليمون و فلفل حار و بقدونس وضيفيه اليهم واتركيها حتى النضج ثم قدميها.





الوصفة الثانية





طريقة عمل الكبدة الاسكندراني للشيف شربيني

مقادير كبدة إسكندراني

فلفل حار

فلفل الوان

كبدة

طماطم

بصل

ثوم

خل

ليمون

ملح فلفل أسود

شطة

بهارات

كمون

زيت

عباد الشمس

عيش تورتيلا





طريقة عمل الكبدة الاسكندراني





* في اناء به ماء ساخن على النار ضعي الكبدة والخل ثم قطعي البصل شرائح وقطعي الكبدة بعد ان تبيض شرائح رفيعة ضيفي الفلفل الحار والفلفل الألوان وطماطم شرائح.





* ضيفي بهارات وكمون وشطة وليمون وملح وفلفل واتركيها لتنضج قليلا على النار ثم قدميها ثم استخدمي بولتين لتحميص عيش تورتيلا ليصبح مثل الطبق لتقديم الكبدة.





الوصفة الثالثة





طريقة عمل الكبدة الا سكندرانى لـ أميرة شنب





مقادير كبدة اسكندرانى

نصف كيلو كبدة

جرجير

عيش بلدى

ملح فلفل

فلفل احمر حار

فلفل اخضر

خل

ثوم مفروم

زيت

عصير ليمون

كوب طحينة

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى





* ضعى الطحينه والبقدونس والفلفل الاحمر الحار وعصير الليمون والثوم والخل وضعيهم فى الكبه وافرميهم جيدا.





ضعي المكونات على الكبده وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم على النارو قلبى حتى تنضج الكبده ثم ضعيها فى العيش البلدى او الشامي.







