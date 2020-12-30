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أخبار العالم

رقم صادم.. كم أصبح عدد مصابي كورونا بالعالم اليوم؟

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:28 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي
ارتفعت أعداد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19 على مستوى العالم منذ ظهور الجائحة قبل سنة وإلى اليوم، بأكثر من 80 مليون مصاب، بعضهم بعدوى خطرة، وذلك في ضوء سباق عالمي محموم لإنتاج وتوزيع لقاحات مضادة للوباء العنيد، بحسب ما ذكرت صحف دولية. 

ووفق ما أفادت به إحصاءات وكالة رويترز للأنباء،  فقد وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 81.5 ‬مليون مصاب، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى مليون و781891، حالة وفاة. 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر  2019. 

أما الإجمالي وفق إحصاءات منصة وورلد ميترز العالمية، فقد وصلت الإصابات إلى 82440040 مليون، والوفيات، مليون و799351 ألفا (1.799.351). 

وتتصدر الولايات المتحدة العالم في الوفيات بـ 334933 وفاة و19262073 إصابة، أما الهند فتوفي بها 148153، بينما وصل مصابوها إلى 10224303، تلى الهند، البرازيل فروسيا ثم فرنسا، فالمملكة المتحدة، فتركيا، ومن بعدها إيطاليا، 
إسبانيا، ثم ألمانيا. 

أما أكثر الدول العربية من حيث عدد الوفيات والإصابات فكانت العراق،  المغرب،  السعودية، الأردن ، الإمارات، لبنان.

وأقرت بريطانيا اليوم استخدام لقاح أكسفورد- أسترازينكيا، بعدما سبق وأقرت وبدأت بالتطعيم من خلال لقاح فايزر- بيونتيك.
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