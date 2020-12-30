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أخبار العالم

محاولة بائسة لإثارة الفوضى.. تعليق السفير البريطاني باليمن على انفجار مطار عدن

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:35 م
مايكل آرون
مايكل آرون
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شيماء مصطفى
أكد سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل آرون، إدانته الهجوم الوحشي على مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية لأداء مهامها.

وقال آرون في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن الهجوم على مطار عدن محاولة بائسة لإثارة الفوضى في الوقت الذي اختار الشعب اليمني فيه أن يمضي قدمًا.

وتعرض مطار عدن الدولي، اليوم الأربعاء، لعدة تفجيرات بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية المشكلة حديثًا برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى المطار.

وأكد وزير الإعلام اليمني والمتحدث باسم الحكومة معمر الإرياني أن جميع أعضاء الحكومة اليمنية بخير، بعد وقوع انفجارات نجمت عنها خسائر في الأرواح داخل مطار عدن الدولي.

وكتب الإرياني في تغريدة على "تويتر": "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني، وأن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين. نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر أمنية ترجيحها أن الانفجارات في مطار عدن ناجمة عن هجمات صاروخية.

لكن مصادر أكدت للقناة سماع أصوات طائرات مسيرة تحلق في سماء المطار والأجواء المحيطة قبل الانفجارات مباشرة، كما أكدت مصادر لقناة "الشرق" السعودية أن الانفجارات لم تكن ناجمة عن قنابل أو عبوات ناسفة.

وأغلقت قوات الأمن اليمنية محيط مطار عدن الدولي في أعقاب وقوع الانفجارات مباشرة كإجراء أمني احترازي.
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