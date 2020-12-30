"ماشى يا ام الطرشة".. يسرا اللوزي: حاولت أحول التنمر لشيء ايجابى.. فيديو

قالت الفنانة يسرا اللوزى، إنها عادة تقوم بحذف جميع التعليقات عند تلقيها أى تعليق سيئ من متابيعها، ولكن عندما تنمر أحد متابعيها قائلا لها" ماشى يا أم الطرشة"، قررت الرد على ذلك التعليق" شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح... أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها"، كما أنها استغلت أن لديها أفضل جمهور ويقف جانبها فى هذه المحنة ويدعمها، وإنها بالفعل قامت بنشر تلك الرد ومن ثم تركت باقى الردود لجمهورها.

وتابعت"اللوزى"، عبر مكالمتها الهاتفية فى برنامج"السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية"دى إم سى"، انها استغلت أنها شخصية معروفة وقامت بالرد على هذا المتابع لكى تحول ذلك التنمر إلى شئ إيجابى فى أنها تقوم على تصحيح مفهوم ومصطلح الصم والبكم لدى جميع الأشخاص وليس للمتابع فقط، إضافة إلى أنها لن تقبل أى تنمر لبناتها على الإطلاق، قائلة"لما تكبر وتشوف الكومنت ومتلاقيش أى رد منى عليه".





وكانت الفنانة يسرا اللوزي، تصدرت مؤشرات البحث جوجل بعد حلقتها وتصريحاتها مع الإعلامية منى الشاذلي.





قالت يسرا اللوزي، من خلال برنامج "معكم"، "أنا لم أتخرج من مدارس أجنبية، بل تخرجت في مدرسة مصرية، وأنا أحب اللغة العربية، كما أن جدتى سورية، والسوريون متميزون فى اللغة العربية، وهي ساعدتني كثيرًا، كما أن الفضل يعود أيضًا لمدرس اللغة العربية الأستاذ رفعت الذى جعلني أحبها كثيرًا".











