من السبت| الشهر العقارى يحدد 150 جنيها ثمن وثائق النماذج المؤمنة للمحررات واجبة الشهر





وقال مصدر قضائي ان النماذج المؤمنه والتى ستستخدم لكل اعمال الشهر العقارى تم تأمينها جيدا من عمليات التزييف والتزوير ، باستخدام افضل التقنيات مثل اشعة فوق بنفسجية وعلامات مائية يصعب تزويرها او التلاعب يها .

وأوضح المصدر ان تداول وثيقة النماذذج المؤمنه لن يلغى الوثيقة العادية ، حيث سيتم اتاحة النموذجين ، والمواطن عليه ان يختار بينهما .





وكانت وزارة العدل بدأت فى مشروع إنشاء المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة، والذذى يأتي في إطار إصدار الوثائق الحكومية من خلال منظومة موحدة، كالشهادات المؤمنة للمراحل التعليمية، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، ووثائق الشهر العقاري والتوثيق، والعقود الحكومية النموذجية، وغيرها.





واكدت الوزارة ان الرئيس السيسي وجه القائمين على المشروع الجديد بمراعاة التنسيق والتكامل التام والمدروس بين المجمع وجميع الجهات المعنية بالدولة لضمان دقة وصحة البيانات بمختلف أنواع الوثائق بأعلى المعايير العالمية، بما يحقق توحيد المواصفات الفنية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة اصدار وثائق الدولة .