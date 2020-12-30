أحمد موسى: ساعات ونودع عام "فظيع".. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم يودع الآن عاما فظيعا وسنة صعبة على الجميع، مضيفا «ساعات ونقول مع السلامة وعام 2021 سيكون سعيدا ونخرج من هذه الأزمات على خير».





وتمنى «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن يكون 2021 عاما سعيدا على الجميع وكل البلاد، وأن يكون العام المقبل بلا كورونا او أي أزمات التي عانت منها شعوب العالم.



