توفير مقدم التعاقد.. الزمالك يزف بشرى سارة بشأن يوسف أوباما





ووفر مسؤولو النادي قيمة المقدم، ووقع المستشار عماد عبد العزيز رئيس النادي على الشيك الخاص بمقدم عقد أوباما كي يتسلم اللاعب الشيك ويوقع على عقود التجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.





كان أوباما اتفق على تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل، لاسيما وأن تعاقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.









وكان اللاعب تلقى عرضا من نادي التعاون السعودي في الأيام القليلة الماضية إلا أنه وافق على تجديد عقده مع الزمالك .





وكان ينتظر توفير مسؤولي القلعة البيضاء لمقدم التعاقد كي يجدد اللاعب لتعاقده رسميا مع النادي في الفترة الحالية.

أنهى مسؤولو نادي الزمالك أزمة مقدم التعاقد الخاص بيوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.