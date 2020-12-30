بشرى لأصحاب برج الحمل في 2021.. تعويض كبير وفرص للهجرة.. فيديو

قالت جني عطايا، خبيرة الأبراج وعلم الفلك والطاقة والأرقام، إن برج الحمل عانى كثيرا خلال عام 2020، معقبه: «اتغسل بمياه بطاس وجاز في سنة 2020».





وأضافت "عطايا، "، خلال لقائها مع الإعلامي "أحمد موسي"، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"،: «أكتر ناس اتروقت في سنة 2020 أصحاب برج الحمل».





وأوضحت: «في 2021 أصحاب برج الحمل هيستحموا بمياه الورد، وهيلاقوا تعويضات كتير سواء سفر أو هجرة، وهيفكروا تفكير جديد بعيد عن الاحباط والسلبيات اللي شافوها في 2020».



