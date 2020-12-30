بشرى لأصحاب برج الحمل في 2021.. تعويض كبير وفرص للهجرة.. فيديو

قالت جني عطايا، خبيرة الأبراج وعلم الفلك والطاقة والأرقام، إن برج الحمل عانى كثيرا خلال عام 2020، معقبه: «اتغسل بمياه بطاس وجاز في سنة 2020».
وأضافت "عطايا، "، خلال لقائها مع الإعلامي "أحمد موسي"، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"،: «أكتر ناس اتروقت في سنة 2020 أصحاب برج الحمل».
وأوضحت: «في 2021 أصحاب برج الحمل هيستحموا بمياه الورد، وهيلاقوا تعويضات كتير سواء سفر أو هجرة، وهيفكروا تفكير جديد بعيد عن الاحباط والسلبيات اللي شافوها في 2020».
وأشارت خبيرة الأبراج وعلم الفلك والطاقة والأرقام،:«2020 كانت نقطة سوداء لأصحاب برج الحمل لإنهم اتعذبوا كتير فيها».