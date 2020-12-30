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ميت المشاعر والضمير والأخلاق| ريهام سعيد تطالب بالقبض على هذا الشخص

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:09 م
يسرا اللوزي وابنتها
يسرا اللوزي وابنتها
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ندى رأفت
هنأت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، المصريين بأعياد الميلاد وحلول 2021، معربة عن أملها في أن يحقق كل إنسان أحلامه وطموحاته في العام الجديد. 

وعلقت خلال حلقة برنامجها الأخيرة في 2020، على واقعة التنمر على ابنة الفنانة يسرا اللوزي، مطالبة بسرعة القبض علي الشخص المتنمر، وقالت :"دا شخص ميت المشاعر والضمير والأخلاق.. أوجه نداء بالقبض على صاحب هذا التعليق، لأنه أضر بهذه الفئة بأكملها من ضعاف السمع، وكلماته تسببت في جرح كبير". 

وواصلت :"إن شاء الله 2021 تخلصنا من المرضى والناس اللى نفوسها سودا اللى وطوال الوقت تلوث أذاننا وقلوبنا وحياتنا.. أمنيتى أن تختفي هذه الظواهر البشعة لأصحاب العقد والسواد على الناس.. إن شاء الله 2021 تكون سنة حلوة على يسرا اللوزى وبناتها".

وتصدرت "دليلة" ابنة النجمة يسرا اللوزي مواقع التواصل الإجتماعي الساعات الماضية بسبب تعرضها للتنمر دون ذنب بسبب إصابتها بالصمم، وذلك بعد قيام متابع عند والدتها بموقع "انستجرام"، بوصفها بـ "أم الطرشة" ولكن والدتها لقنت المتنمر درسا قاسيا فى كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات الخاصة. 

وأضافت يسرا اللوزي: "شكرًا على ذوق حضرتك، أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولا المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم، ثانيًا أحب أعبر عن فخرى بكونى والدة طفلة صماء، لأنها علمتنى حاجات كتيرة جدا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".  

ووجهت الفنانة يسرا اللوزي، الشكر لكثير من المصريين بعد ردودهم على من تنمر عليها وابنتها، قائلة: "عاوزة أشكر كل الناس، مش ملاحقة على الرسائل اللى بتجيلى، واللى أنا اتعرضتله ولا حاجة من اللى بيتعرضله الأهالى والأطفال، وأنا بسمع قصص مرعبة".
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