«ليلة تكسير القلل».. القاهرة والناس تحتفل برأس السنة بحلقة استثنائية من «حديث القاهرة»

تستعد قناة "القاهرة والناس" للا حتفال برأس السنة بحلقة استثنائية ببرنامج "حديث القاهرة" اليوم، الخميس، في آخر أيام عام 2020، حيث سيقدم الحلقة كل من الإعلاميين إبراهيم عيسى وخيرى رمضان وكريمة عوض.





وتتضمن الحلقة العديد من الفقرات الاحتفالية، حيث يستضيف البرنامج النجمة إلهام شاهين، التي ستحتفل مع أسرة البرنامج بالسنة الجديدة، وأيضا فقرة أخرى ضيوفها الدكتور مدحت العدل، ورانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي للحديث عن الكرة في مصر.





كما يحل نجوم "القاهرة والناس" ضيوفا على الحلقة وهم عصام يوسف وأيمن رشوان وأحمد سالم ومى يعقوبى ونجوم السوشيال ميديا، وتذاع الحلقة في تمام التاسعة مساءً بعنوان "ليلة تكسير القلل".