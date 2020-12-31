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سيارات

أفضل سيارات الدفع الرباعي في الخليج هذا العام

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
سيارات الدفع الرباعي يفضلها الشباب ، والأسر الخليجية والسبب طبيعة الجو والطرق الوعرة ، إضافة إلى عشقهم للتخييم والرحلات الجبلية التي تحتاج إلى سيارات مميزة. 

وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أفضل سيارات الدفع الرباعي التي لاقت إقبالًا كبيرًا في الخليج لهذا العام.

أودي Q7
الكشف رسميا عن أودي Q7 2020 بتحديثات جديدة | سعودي شفت

من أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والتي لاقت شهرة في دول الخليج هذا العام، وتأتي السيارة تأتي بناقل حركة تيبترونيك ثماني السرعات،  كما تم تجهيز محرك البنزين V6 بشاحن توربيني أحادي في طراز Q7 55 TFSI.

وتبلغ استطاعة المحرك القصوى 250 كيلو واط، ويبلغ أقصى عزم دوران له 500 نيوتن متر، وأقصى سرعة 250 كيلومتر الساعة.

بي إم دبليو X5 

مجلة سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2019 السيارة الرائدة في فئة SUV متعددة الإستخدامات

من أكثر السيارات التي يفضلها الشباب الخليجي وتأتي السيارة bmw x5 2020 موديل 2020 بمحرك كبير 8 سلندر 4395 سي سي قوة 530 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر متصل بمحرك ستيبترونيك 8 سرعات يتمكن من التسارع من 0 حتى 100 كم خلال 4.3 ثانية.

لكزسRX
لكزس تعلن أسعار موديلات RX وRXL موديلات 2020 - السيارات الموقع العربي الأول للسيارات

من أفضل السيارات اليابانية المشهورة جدا في شوارع الخليج وخاصة في الإمارات ، وتستمد قوتها بمحرك 6 سلندر بسعة 3500 سي سي هذا المحرك يعطي قوة 296 حصان عند 6300 لفة في الدقيقة، ويعطي عزم دوران 370 نيوتن متر بين 4600 ~ 4700 لفة في الدقيقة .

رنج روفر فيلار

لاند روفر فيلار جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى
تتمتع هذه السيارة الشهيرة محرك 6 سلندر 3000 سي سي هايبرد مخفف بقوة تتراوح بين 335 و395 حصان حسب النسخة، مع دفع كلي قياسي ونظام تعليق هوائي جديد .


انفينيتي QX50
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من أفخم وأشهر الماركات الموجود في الشارع الخليجي هي سيارة عائلية بجدارة ومتعددة الاستخدامات ، وتأتي بمحرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، يولد قوة قدرها 268 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 280 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، ويمكنها التسارع من وضع الاستعداد حتى بلوغ سرعة 100 كم الساعة في غضون 3.6 ثانية فقط.

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