أكلات سهلة فى المنزل ليلة رأس السنة جربيها بنفسك

أكلات سهلة فى المنزل ليلة رأس السنة ..السبرنج رول



أكلات سهلة فى المنزل ليلة رأس السنة .. كفتة البطاطس باللحم المفروم



المكوّناتبطاطس 3زبدة 4 ملاعقثوم بودرة ملعقة صغيرةملح ملعقة صغيرةفلفل نصف ملعقة صغيرةلحم مفروم معصجبقدونس مفروم فرمًا ناعمًا ربع كوببصل مفروم نصف حبّةجبن مبشور نصف كوب3 بيضاتدقيق نصف كوببقسماط ثلاثة أرباع كوبزيت نباتي للقلي بحسب الحاجةطريقة العمل1- اسلقي البطاطس ثم قشريها و أنقلي قطع البطاطس إلى وعاءٍ كبير ثمّ أضيفي الزبدة، أهرسي البطاطس واخلطي المكوّنات جيّدًا.2- ضيفي الثوم البودرة مع الملح والفلفل واخلطي من جديد و أضيفى اللحم المفروم إلى الخليط مع البقدونس، الجبن، البصل واخلطي من جديد المكوّنات حتّى تتمازج.3- أخفقي بيضة في وعاءٍ صغير ثمّ أضيفيها إلى وعاء البطاطس وشكّلي بيديك الخليط على هيئة كرات وأغمّسي الكرات بالدقيق ثمّ بالبيض ومن بعدها بالبقسماط.