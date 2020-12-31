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أكلات سهلة فى المنزل ليلة رأس السنة جربيها بنفسك

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
أكلات سهلة فى المنزل يمكن تجهيزها ليلة رأس السنة بمكونات سهلة سريعة وبخطوات بسيطة من مطبخك لن تتطلب منك الكثير من الوقت إليك مقادير أكلات  والخطوات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.


أكلات سهلة فى المنزل ليلة رأس السنة ..السبرنج رول

المكونات
سبرينج رولز
حبن أنواع مختلفة
فلفل حار
سوسيس
فلفل ألوان
ثوم
زبدة
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير سبرنج رول بالسوسيس
* يفرم السوسيس وباقى المكونات باستخدام خلاط كهربائي. 
* تذوب ملعقة دقيق مع ملعقة ماء لعمل عجينة. لاستخدامها في غلق أوراق الاسبرينج رولز بعد حشوها بالخضروات والسوسيس. 
* تقلى في زيت غزير وتقدم. 

أكلات سهلة فى المنزل ليلة رأس السنة  ..كفتة البطاطس باللحم المفروم

المكوّنات
بطاطس 3
زبدة 4 ملاعق
ثوم بودرة ملعقة صغيرة
ملح ملعقة صغيرة
فلفل نصف ملعقة صغيرة
لحم مفروم معصج
بقدونس مفروم فرمًا ناعمًا ربع كوب
بصل مفروم نصف حبّة
جبن مبشور نصف كوب
 3 بيضات
دقيق نصف كوب
بقسماط ثلاثة أرباع كوب
زيت نباتي للقلي بحسب الحاجة
طريقة العمل
1- اسلقي البطاطس ثم قشريها و أنقلي قطع البطاطس إلى وعاءٍ كبير ثمّ أضيفي الزبدة، أهرسي البطاطس واخلطي المكوّنات جيّدًا.
2- ضيفي الثوم البودرة مع الملح والفلفل واخلطي من جديد و أضيفى اللحم المفروم إلى الخليط مع البقدونس، الجبن، البصل واخلطي من جديد المكوّنات حتّى تتمازج.
3- أخفقي بيضة في وعاءٍ صغير ثمّ أضيفيها إلى وعاء البطاطس وشكّلي بيديك الخليط على هيئة كرات وأغمّسي الكرات بالدقيق ثمّ بالبيض ومن بعدها بالبقسماط.

أكلات سهلة فى المنزل ليلة رأس السنة  ..الكوردن بلو

المكونات:
- 12 شريحة من صدور الدجاج
- 12 شريحة لانشون لحم.
- 12 شريحة جبنة جودة.
- 4 بيضات.
- كوب دقيق.
- 2 كوب بقسماط خشن.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ¾ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
- ½ ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة.
- ملح وفلفل أسود.

 طريقة عمل الكوردن بلو  بالخطوات:
- تبلي الدجاج و افردي شريحة الدجاج، ثم افردي فوقها اللانشون والجبن، ولفيها كالرول.
- بخلة أسنان ثبتي طرفي الرول في صينية مدهونة بالزيت رصي رولات الدجاج  و ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة.
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