بشائر 2021.. 3 زيادات في مرتبات المصريين خلال هذا العام

بداية من الغد يزاح الستار على حزمة من الزيادات الجديدة التي تدخل جيوب المواطنين، تبدأ بزيادة أجور المعلمين وتنتهى بزيادة أصحاب المعاشات وفقا لقانون المعاشات والتأمينات الجديد وعلاوات الموظفين الدورية وفقا لقنانون الخدمة المدنية، فهم الشريحة العريضة التى تحملت أعباء إصلاح اقتصاد الدولة والآثار المترتبة عليه إلى ما بعد ظهور فيروس كورونا المفترس الذى يلتهم أمامه الأخضر واليابس من موارد مالية وزيادة فى أعباء المعيشة.
القيادة السياسية برغم كل هذه الإصلاحات الضخمة وأعباء الفيروس الملعون إلا أنها لا تنسى المواطن البسيط ووعدت بالوقوف دائما بجوارة في الأوقات العصيبة وذلك كان الدعم هو السبيل للنجاح فى وسط هذه الأعباء، وبالفعل صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مجموعة ضخمة من التشريعات التى تدعم المواطنين وكان أبرزها القانون رقم 213 لعام 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لعام 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إضافة لـ زيادات جديدة لإجور المعلمين.
علاوة الموظفين
وفيما يتعلق بالعلاوة الدورية للموظفين العلاوات نصت المادة (37) من قانون الخدمة المدنية على "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".
حوافر الموظفين
كما تنص المادة 39 على يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى وتُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف .
زيادة المعاشات
وفقا لقانون المعاشات والتأمينات الجديد تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.