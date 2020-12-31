بشائر 2021.. 3 زيادات في مرتبات المصريين خلال هذا العام

القيادة السياسية برغم كل هذه الإصلاحات الضخمة وأعباء الفيروس الملعون إلا أنها لا تنسى المواطن البسيط ووعدت بالوقوف دائما بجوارة في الأوقات العصيبة وذلك كان الدعم هو السبيل للنجاح فى وسط هذه الأعباء، وبالفعل صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مجموعة ضخمة من التشريعات التى تدعم المواطنين وكان أبرزها القانون رقم 213 لعام 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لعام 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إضافة لـ زيادات جديدة لإجور المعلمين.

وتنتهى بزيادة أصحاب المعاشات وفقا لقانون المعاشات والتأمينات الجديد وعلاوات الموظفين الدورية وفقا لقنانون الخدمة المدنية، فهم الشريحة العريضة التى تحملت أعباء إصلاح اقتصاد الدولة والآثار المترتبة عليه إلى ما بعد ظهور فيروس كورونا المفترس الذى يلتهم أمامه الأخضر واليابس من موارد مالية وزيادة فى أعباء المعيشة.

بداية من الغد يزاح الستار على حزمة من الزيادات الجديدة التي تدخل جيوب المواطنين، تبدأ بزيادة

مكافأة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149 لسنة 1981 بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين، و140 جنيها لمعلم خبير، و120جنيها لمعلم أول أ، و85 جنيها لمعلم أول، أما المعلم مساعد 65 جنيها.

-منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة للمستحقين لها والأزهر الشريف.

-منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة للمستحقين لها والأزهر الشريف.

علاوة الموظفين

وفيما يتعلق بالعلاوة الدورية للموظفين العلاوات نصت المادة (37) من قانون الخدمة المدنية على "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".

حوافر الموظفين

كما تنص المادة 39 على يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :

• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.

• 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

• 100 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.

• 200 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.