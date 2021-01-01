بالأدوية والأعشاب وحيل سهلة.. علاج تعرق اليدين والقدمين

يعاني البعض من التعرق المفرط فى اليدين والقدمين مما يضعهم في مواقف محرجة ويحاولون علاج تعرق اليدين والقدمين في أسرع وقت.





يساعد علاج تعرق اليدين والقدمين على إمكانية مصافحة الآخرين باليد دون التعرض للإحراج بسبب العرق الذي يملأها، كما أن تعرق القدمين يجعل رائحتهما كريهة خاصة عند ارتداء حذاء مغلق لفترة طويلة.





نقدم لكم طرق علاج تعرق اليدين والقدمين بعدة أساليب مختلفة.





علاج تعرق اليدين والقدمين نهائيا

توجد عدة طرق للتمكن من علاج تعرق اليدين والقدمين نهائيا ، وهى:

• استخدم مضاد التعرق، تحتوي مضادات التعرق المناسبة لأنها تقلل من كمية العرق التي تصل إلى بشرتك. قد يساعد هذا النوع من المنتجات في حالات فرط التعرق الطفيف.

• ضع الأدوية القابضة، ضع المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على حمض التانيك (زيلاكتين) على المنطقة المصابة.

• اختر الأحذية والجوارب المصنوعة من مواد طبيعية، يمكن أن تساعد الأحذية المصنوعة من مواد طبيعية ، مثل الجلد ، في منع تعرق القدمين من خلال السماح لقدميك بالتنفس، عندما تكون نشطًا ، فإن الجوارب الرياضية الماصة للرطوبة تعد خيارًا جيدًا.

• غيّر جواربك كثيرًا، قم بتغيير الجوارب أو مرتين يوميًا ، وجفف قدميك جيدًا في كل مرة،قد ترغب في تجربة جوارب طويلة بنعل قطني، استخدم مساحيق القدم التي لا تستلزم وصفة طبية للمساعدة في امتصاص العرق.

• تهوية قدميك، اذهب حافي القدمين عندما تستطيع ، أو على الأقل اخلع من حذائك بين الحين والآخر.

• جرب تقنيات الاسترخاء، ضع في اعتبارك تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل والارتجاع البيولوجي، يمكن أن تساعدك هذه على تعلم التحكم في التوتر الذي يسبب التعرق.

• لا تضع الكريمات التي تحتوي على الفازلين على يديك ، ولا ترتدي جواربك أو قفازاتك مرة أخرى بدون غسيل





أدوية لعلاج تعرق اليدين

من أول الأشياء التى يلجأ اليها المريض هي استعمال ادوية لعلاج تعرق اليدين حيث تساع فى الشفاء بشكل سريع خاصة إذا تم اختيارها بطريقة صحيحة.





العلاج الموضعي الأكثر فعالية لفرط التعرق في اليدين هو 20 في المائة من سداسي هيدرات كلوريد الألومنيوم في كحول الإيثيل اللامائي المطلق (دريسول).









يجب على المرضى أن يطبقوا العامل على الجلد الجاف ليلًا حتى يتم تحقيق الراحة





العلاج الموضعي له بعض العيوب. قد يصبح الامتثال مشكلة لأن التطبيقات اليومية الضرورية للفعالية قد تعتبر مستهلكة للوقت بالنسبة للمرضى.





العلاج الجهازي

نجحت الأدوية المضادة للكولين إلى حد ما في علاج فرط التعرق في اليدين والقدمين، استنادًا إلى عمل الأسيتيل كولين باعتباره ناقلًا عصبيًا حول الغدد داخل التعصيب الودي للغدد العرقية. على الرغم من إمكاناتها ، فإن الأدوية المضادة للكولين الجهازية هي علاجات غير عملية لهذه الحالة لأنها طويلة الأمد ولها العديد من الآثار الجانبية مثل تشوش الرؤية ، وتوسع حدقة العين ، وصعوبة التبول.





يمكن أن تقلل البنزوديازيبينات من مستويات القلق ، وبالتالي تقلل المنبهات العاطفية التي تسبب فرط التعرق. ومع ذلك ، لا يتم استخدام هذه العوامل بشكل عام لأنها قد تسبب التبعية والآثار الجانبية مثل الخمول والنعاس.





تعتبر حقن توكسين البوتولينوم من النوع أ (البوتوكس) آمنة وفعالة ، وغالبًا ما تحسن نوعية الحياة في المرضى الذين يعانون من فرط التعرق، يمكن ملاحظة الفعالية في غضون أسبوع واحد، يستمر عدم التعرق الناجم عن حقن توكسين البوتولينوم لمدة أربعة إلى 13 شهرًا، من أجل علاج ناجح طويل الأمد ، يجب تكرار الحقن بانتظام.





يوصى بالحقن داخل الجلد بدلًا من الحقن تحت الجلد ، وهي قريبة جدًا من النهايات العصبية.

حقن توكسين البوتولينوم "بوتوكس" مؤلمة وتتطلب استخدام مخدر كما إن إحصار العصب الزندي والوسيط أو التخدير الموضعي في الوريد أكثر فعالية في منع الألم من التطبيق الموضعي للتخدير الموضعي.





تشمل الآثار الجانبية المحتملة لحقن توكسين البوتولينوم ضعفًا عابرًا في عضلات اليد وتشكيل ورم دموي صغير في مواقع الحقن.





كريم لعلاج تعرق اليدين

عند البحث عن كريم لعلاج تعرق اليدين يجب عدم الاهتمام كثيرا بالاسماء التجارية والنظر الى مكونات االكريم الرئيسية وقراءة النشرة الداخلية له جيدا قبل استعماله.

ويجب عند اختيار كريم لعلاج تعرق اليدين أن يحتوى على نفس المواد الفعالة الرئيسية التى يحتوى عليها أدوية علاج تعرق اليدين.





علاج تعرق اليدين والرجلين بالاعشاب

تفضل نسبة كبيرة من المرضى علاج تعرق اليدين والرجلين بالاعشاب نظرا لأنها موادد طبيعية وآثارها الجانبية أقل ضررا.

صوا الخبز

ويمكن علاج تعرق اليدين والرجلين بالاعشاب باستخدام صودا الخبز لأن لها طبيعة قلوية ، وبالتالي يمكن أن تكون علاجًا فعالًا للأيدي والأقدام المتعرقة.

امزج ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز في ماء دافئ واغمس يديك أوقدميك فيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة، استمر في فركهم بمسحوق الصودا في الماء، بعد ذلك ، جففهما بالتربيت عليهما.

ماء الورد

كما يمكن الاستعانة بماء الورد فى علاج تعرق اليدين والرجلين بالاعشاب ما عليك سوى استخدام قطعة قطن لوضع ماء الورد على راحة يديك وقدميك.

خل التفاح

ضع خل التفاح على يديك وقدميك واتركه حتى يجف، ثم اغسلهم بالماء، يحافظ هذا على مسام الجلد مشدودة ويساعد على تقليل التعرق .. افعلها كل يوم .





مسحوق خشب الصندل

استخدم الناس عجينة خشب الصندل على جباههم للحفاظ على برودة الجو فمن المعروف أنه يقلل من التعرق وبسبب هذه الخاصية ، فهو علاج فعال لعرق اليدين والقدمين.





امزجه بالماء أو عصير الليمون أو ماء الورد، وضعه على البقع المتعرقة واتركه يجف ثم اغسله .





أكياس الشاي

ضع أكياس الشاي الأسود الرطبة لهذا الغرض مع الاحتفاظ بها في يديك المتعرقة لبضع دقائق كل يوم ، كما يمكنك وضع 3 إلى 4 أكياس من الشاي الأسود في الماء الساخن وانقع راحة يدك أو قدميك فيه كل يوم لمدة 30 دقيقة

ماء بارد

اغمس يديك وقدميك المتعرقة في الماء البارد لمدة 15 إلى 20 دقيقة في اليوم،هذا سوف يخفف من المشكلة إلى حد كبير.





المصادر:

mayoclinic