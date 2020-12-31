بيطري الشرقية: تحرير 90 محضر مخالفات وضبط 3 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأضاف الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالاشتراك مع مجالس المدن والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك قامت خلال الشهر الجاري بشن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، تم خلالها تحرير 90 محضر مخالفة لمحلات جزارة وثلاجات لحفظ وبيع اللحوم المجمدة ومجزر دواجن ومحلات بيع دواجن ومحلات بيع أسماك ، وأسفرت عن ضبط طن و68 كجم لحوم ذبح خارج المجازر و159 كجم لحوم و210 كجم أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي و 890 كجم لحوم ولحوم مصنعة وكبده و426 كجم دجاج وطن و600 كجم أسماك، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و تحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطري لإتخاذ اللازم قانونًا.





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وأشار "بركات" إلى أنه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.





كما أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات الدورية لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير والتأكد من إلتزام المواطنين بإرتداء الكمامات الواقية داخل المنشآت العامة ومواقف السيارات فضلًا عن متابعة إلتزام أصحاب المحال التجارية والمقاهى والكافتريات والورش وقاعات الأفراح بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقايه من مخاطر فيروس كورونا.





وأضاف محافظ الشرقية انه تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة متكاملة لمجابهه انتشار الموجه الثانية لفيروس كورونا فقد كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها صباحًا ومساءا لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل انتشار فيروس كورونا.





وأشار المحافظ إلي أن تلك الحملات أسفرت عن تعقيم 4980 مبني ومنشأة عامه وخدمية بالإضافة إلى غلق 381 محل تجاري و(272) مقهي و(131) مركز للدروس الخصوصيه و (78) قاعة أفراح مخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع.





وناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامه الواقية والتباعد الإجتماعي ومنع التجمعات وإستخدام المطهرات الشخصية حرصًاعلي سلامتهم من الإصابه بفيروس كورونا مؤكدًا على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذى والمواطنين لعبور تلك الأزمة بأقل الخسائر البشرية والمادية.