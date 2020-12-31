انسى الأهلي.. أسطورة صن داونز يوجه رسالة لـ سيرينو بعد فشل انتقاله إلى القلعة الحمراء

وجه روجر فيوتمبا أسطورة نادي صن داونز صن داونز رسالة إلى الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب الفريق، بعد فشل انتقاله إلى النادي الأهلي.





كان نادي صن داونز أعلن مؤخرا، فشل انتقال جاستون سيرينو، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





وقال روجر فيوتمبا في تصريحات لصحيفة " كيك أوف" الجنوب أفريقية:" صن داونز كان من حقه وقف مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي".





وتابع:" "لا يزال سيرينو متعاقدا مع صن داونز، وأي نادٍ يريده يجب أن يحترم إرادة صن داونز".









وأشار:" يجب على سيرينو احترام عقده مع صن داونز، والتركيز مع الفريق ونسيان الأهلي في الفترة الحالية".

"'ربما في غضون سنة أو اثنين يسمح نادي صن داونز برحيل سيرينو إلى الأهلي، ولكن هذا لن يحدث إلا إذا تم احترامهم."

كان الأوروجوياني، جاستون سيرينو، طالب إدارة نادي صن دازنز، مؤخرا، بالموافقة على رحيله، إلا أن إدارة النادي الجنوب أفريقي استقرت على بقائه في النهاية.

وقال سيرينو مؤخرا في تصريح أبرزه موقع "soccer laduma" الجنوب أفريقي: "أرغب في الرحيل عن نادي صن داونز، لكن الأمر يعتمد على موافقة النادي".

وتبلغ القيمة التسويقية لـ سيرينو 675 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.