عميد آثار القاهرة يكشف خطة الكلية لقرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول





وقال الدكتور احمد رجب ، عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، ان الكلية قامت بتأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول والتي كان مقررا لها يوم السبت 9/1/2021 سواء بكالوريوس أو دراسات عليا الي ما بعد إجازة منتصف العام طبقا لتعليمات الجامعة بناء علي قرارات الحكومة المصرية ، وستقوم الكلية باعداد الجداول الدراسية مرة اخرى .





وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

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وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.

بعد قرار تأجيل امتحانات الى الفصل الدراسى الاول ، كشف عميد اثار القاهرة موقف الكلية من هذا القرار .