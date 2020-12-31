لا يعني تعطيل الدراسة.. أول رد من البرلمان بعد قرار تأجيل الامتحانات

قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن قرار تأجيل الإمتحانات لتكون بعد أجازة منتصف العام يأتي في ظل تزايد أعداد الإصابات و انتشار الموجة الثانية من الفيروس، مشيرة إلى أن القرارات بالفترة الراهنة وقتية تبعا لطبيعة الظروف الصحية المحيطة.





وأضافت "نصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قرار التأجيل قابل للتجديد وهناك احتمالية كبري بضم امتحان الترم الأول إلى نهاية العام أي امتحان واحد فقط بالعام الدراسي ويحسب المجموع تراكمياً، ويحدث ذلك إذا ثبتت معدلات الإصابة علي هذا الإيقاع أو تضاعفت، فهذا القرار ليس مستبعدًا واحتمالية حدوثه كبيرة وذلك لأن الوزارة تضع هدفها الأول حماية وسلامة الطلاب.









وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن هذا القرار لا يعني تعطيل الدراسة ولا يحمل أي تأثير سلبي على العملية التعليمية، وذلك بسبب توافر كافة البدائل سواء المنصات الإلكترونية أو القنوات التعليمية، كما أن طبيعة الامتحانات مازالت كما هي بالنسخة الورقية باستثناء الصف الأول والثاني الثانوي بالنظام الإلكتروني.





ولفتت النائبة، إلي أن أغلب السنوات الدراسية بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية بالفعل تم الانتهاء من دراسة المناهج بنسبة كبيرة بها وذلك بسبب انتظام طرق التدريس عبر المنصات التعليمية، لافتة إلي أن آلية استخدام الأبحاث لاقت رفضًا باتًا من قبل وزراتي التربية والتعليم والتعليم العالي.









وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.





وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات هامة، بشأن الموقف الدراسي وامتحانات نصف العام الدراسي المنتظر إجراؤها خلال الأسابيع القليلة القادمة لطلاب الجامعات والمدارس.





وجاءت قرارات الرئيس كالتالي:

- إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير المقبل

- إجراء الامتحانات عقب إجازة نصف العام في حالة استقرار أعداد إصابات كورونا أو تأجيلها للعام الدراسي الثاني

- استكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارًا من الثاني من يناير المقبل

- إجراء امتحانات المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني من المنزل بنظام التابلت







