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طارق شوقى: تحديد موقف امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد الإجازة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:00 م
الدكتور طارق شوقى،
الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم
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ريهام فيكتور
طارق شوقى :
أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية أكدت حرصها الشديد للحفاظ على كل العالمين فى المنظومة التعليمية والشعب المصرى، مؤكدًا أن الدولة استثمرت كثيرًا فى حلول كثير للتوازن للحفاظ على أعضاء المنظومة التعليمية واستكمال العام ا لدراسي وبعد مشاورات كثيرة لإدارة أزمة كورونا.

قال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، إنه تقديرا للموقف الصحي الراهن تقرر عقد امتحانات الترم الأولى بعد 20 فبراير، مشيرا إلى أن الوزارة لا تريد من الطلاب الذهاب إلى المدارس، بالإضافة إلى الجامعات.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أنه تم تعديل الخريطة الزمنية بشكل يسمح بالاستمرار فى العام الدراسى دون تعريض أى أحد للخطر العام الدراسي بدأ 17 أكتوبر ومواعيد الامتحانات كانت 23 يناير، والإجازة 5 فبراير وتقديرًا للموقف تم التأجيل  والتعديل للخطة الزمنية بما يضمن الحفاظ على الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وتابع طارق شوقي: "تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام وسوف يتم تقدير الموقف بعد إجازة منتصف العام لتأدية الامتحانات ونوفر مصادر تعلم كثيرة لمساعدة الأبناء لاستكمال المحتوى الدراسي".

وأشار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم،إلى إنه يجب التأكيد من استكمال الطلاب للمناهج الدراسية، وذلك من خلال مصادر التعلم المختلفة، منوهًا بأنه سيتم استخدام مصادر التعليمة المختلفة من على منصة ادمو والقنوات التعليمية، حيث تمو توفير اكثر من وسيلة تعليمية للطلاب.
  
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول ، مؤكدًا أنه تم تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي دون تعرض أحد لأي مخاطر.

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