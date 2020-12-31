بعد إغلاق المدارس وتأجيل الامتحانات| اِعرف قرارات وزير التعليم والقنوات والمنصات الجديدة

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بديوان عام الوزارة، مؤتمرًا صحفيًا لشرح كيفية استكمال المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والموضوعات ذات العلاقة.





وأعلن الدكتور طارق شوقي عن حزمة من الحلول حرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وجاءت كالآتي:





أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول ، مؤكدًا أنه تم تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي دون تعرض أحد لأي مخاطر.





أول تعليق من وزير التعليم على قرار تأجيل الامتحانات قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية أكدت حرصها الشديد للحفاظ على كل العالمين فى المنظومة التعليمية والشعب المصري، مؤكدًا أن الدولة استثمرت كثيرًا فى حلول كثير للتوازن للحفاظ على أعضاء المنظومة التعليمية واستكمال العام ا لدراسي وبعد مشاورات كثيرة لإدارة أزمة كورونا.





استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مصادر التعليم الجديدة 2020 -2021، مؤكدا أن الوزارة وفرت مصادر كثيرة منها القنوات التعليمية والمكتبات الالكترونية.





أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، استمرار الدراسة عن بعد وتعليق حضور الطلاب بالمدارس اعتبارا من 2 يناير وحتى إجازة منتصف العام، موضحا أنه سيتم استغلال مصادر التعليم عن بعد لاستكمال المحتوى الدراسي للترم الأول.





قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن هذه الفترة سيتم استكمال الدراسة وليس معناه تعطيلها ولكن سيتم إلغاء للحضور ونطالب أولياء الأمور بمساعدة أبنائهم للتأكد من انتهاء المحتوى الدراسي .





قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم نشر الجداول وسنزيد من الخدمات للوصول لكل الطلاب فى المنزل، مؤكدًا أنه يجب التأكيد من استكمال الطلاب للمناهج الدراسية، وذلك من خلال مصادر التعلم المختلفة، منوهًا بأنه سيتم استخدام مصادر التعليم المختلفة من على منصة ادموا والقنوات التعليمية، حيث ادموا توفير أكثر من وسيلة تعليمية للطلاب.





قال الدكتور طارق شوفى، وزير التربية والتعليم، إن حضور طلاب للمدارس يتوقف بداية من الثاني من يناير وسيتم اعتماد أسلوب التعليم عن بعد لاستكمال العام الدراسي بدون محذوفات.





أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم إلغاء جميع الامتحانات العملية، بكافة المراحل التعليمية، مشيرًا إلى أن الهدف من إلغائها هو عدم حضور الطلاب.





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، إنه سيكون هناك تقييم لفترة ما بعد إجازة منتصف العام لوضع تفشي وباء كورونا، معبرًا عن أمله في أن يكون الوضع مستقرا ليعود الطلاب إلى الدراسة مرة أخرى.





أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية أكدت حرصها الشديد للحفاظ على كل العالمين فى المنظومة التعليمية والشعب المصرى، مؤكدًا أن الدولة استثمرت كثيرًا فى حلول كثير للتوازن للحفاظ على أعضاء المنظومة التعليمية واستكمال العام ا لدراسي وبعد مشاورات كثيرة لإدارة أزمة كورونا.





قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن يوجد وسائل تعلم مختلفة، تعتبر استثمار من الدولة خلال الـ 3 سنوات الماضية فى مجال التعليم، حيث قامت الدولة بتجميع هذه الوسائل في منصة التعليم المصري "ايديو هوب"، كاشفا أن هذه المنصة تكون بمثابة الدليل الذى يرشد الطالب إلى المنصة التي تساعده على فهم المواد الدراسية الجديدة، وتحتوى هذه المنصة على جميع الروابط التعليمية.





قال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، إنه تقديرا للموقف الصحي الراهن تقرر عقد امتحانات الترم الأولى بعد 20 فبراير، مشيرا إلى أن الوزارة لا تريد من الطلاب الذهاب إلى المدارس، بالإضافة إلى الجامعات.





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم وضع جداول على موقع الوزارة لكل سنة دراسية للمواد الدراسية، مضيفا: "تم افتتاح قناة مدرستنا 2 في الأسبوع الثاني من ديسمبر وتعتبر موجة لطلاب الشهادة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية.





قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه يجب التأكيد من استكمال الطلاب للمناهج الدراسية، وذلك من خلال مصادر التعلم المختلفة، منوهًا بأنه سيتم استخدام مصادر التعليمة المختلفة من على منصة ادمو والقنوات التعليمية، حيث تمو توفير اكثر من وسيلة تعليمية للطلاب.