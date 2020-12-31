طارق شوقى: الالتزام بعدم نزول المدارس أو الجامعات والاكتفاء بالتعلم عن بعد.. فيديو

قال طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن يوجد وسائل تعلم مختلفة، تعتبر استثسمار من الدولة خلال الـ 3 سنوات الماضية فى مجال التعليم، حيث قامت الدولة بتجميع هذه الوسائل فى منصة التعليم المصرى "ايديو هوب"، كاشفا أن هذة المنصة تكون بمثابة الدليل الذى يرشد الطالب إلى المنصة التى تساعده على فهم المواد الدراسية الجديدة، وتحتوى هذة المنصة على جميع الروابط التعليمية.





وأضاف طارق شوقى، خلال مؤتمر صحفى لاستعراض وزارة التربية والتعليم لامتحانات منتصف العام ان الطلاب من "كى جى 1" حتى الصف الثالث الابتدائي لم يكون لديهم أى امتحانات فى النظام التعليمى الجديد، ولم يكن لديهم إضطرار للنزول إلى المدارس، ومن ثم يدعو الطلاب من الصف الرابع حتى طلاب الثانوية العامة إلى تكملة المحتوى الدراسى حتى 16 يناير من المنزل، استعدادا لامتحانات الترم الاول، مضيفا أن الوزارة بتعديل الخريطة الزمنية لتفادى فترة الذروة لانتشار كورونا.



