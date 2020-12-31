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طارق شوقى: الالتزام بعدم نزول المدارس أو الجامعات والاكتفاء بالتعلم عن بعد.. فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:10 م
طارق شوقى، وزير التربية
طارق شوقى، وزير التربية والتعليم
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ياسمين القصاص
قال طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن يوجد وسائل تعلم مختلفة، تعتبر استثسمار من  الدولة خلال الـ 3 سنوات الماضية فى مجال التعليم، حيث قامت  الدولة بتجميع هذه الوسائل فى منصة التعليم المصرى "ايديو هوب"، كاشفا أن هذة المنصة تكون بمثابة الدليل الذى يرشد الطالب إلى المنصة التى تساعده على فهم المواد الدراسية الجديدة، وتحتوى هذة المنصة على جميع الروابط التعليمية.

وأضاف طارق شوقى، خلال مؤتمر صحفى لاستعراض وزارة التربية والتعليم لامتحانات منتصف العام  ان الطلاب من "كى جى 1" حتى الصف الثالث الابتدائي لم يكون لديهم أى امتحانات فى النظام التعليمى الجديد،  ولم يكن لديهم إضطرار للنزول إلى المدارس، ومن ثم يدعو الطلاب من الصف الرابع حتى طلاب الثانوية العامة إلى تكملة المحتوى الدراسى حتى 16 يناير من المنزل، استعدادا لامتحانات الترم الاول، مضيفا أن الوزارة بتعديل الخريطة الزمنية لتفادى فترة الذروة لانتشار كورونا. 

وتابع طارق شوقي:"  تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام وسوف يتم  تقدير الموقف بعد إجازة منتصف العام لتأدية الامتحانات ونوفر مصادر تعلم كثيرة لمساعدة الابناء لاستكمال المحتوى الدراسي".

واكمل طارق شوقي:"  على الجميع الالتزام بتوجيه الرئيس ومجلس الوزراء بعدم نزول المدارس او الجامعات ونكتفي بالتعلم عن بعد عن طريقأدوات التعلم".
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