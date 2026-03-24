بمشاركة 7015 مواطنا.. الصحة تنفذ 933 ندوة توعوية بصحة الفم والأسنان

أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ 933 ندوة توعوية حول صحة الفم والأسنان في مختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة 7015 مواطنًا، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان الذي يوافق 20 مارس من كل عام.

وشملت الندوات محافظات: السويس، المنوفية، الدقهلية، الغربية، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، بورسعيد، القليوبية، الإسماعيلية، والشرقية، حيث استهدفت مختلف الفئات العمرية لنشر الوعي بأهمية العناية اليومية بالفم والأسنان والوقاية من الأمراض المرتبطة بها.

تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الندوات ركزت على تقديم رسائل توعوية مبسطة حول طرق العناية الصحيحة، أهمية الكشف الدوري، وتصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة، مؤكدًا استمرار الحملات التوعوية في جميع المحافظات ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز مفهوم الوقاية.

وأكد الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الرعاية العلاجية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتكامل الخدمات الوقائية والعلاجية، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية قدمت إرشادات عملية تساهم في تحسين السلوكيات الصحية لدى المواطنين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منى البيار، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان، أن هذه الندوات تأتي ضمن خطة تكثيف التوعية المجتمعية خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مع التركيز على أساليب الوقاية السليمة، التغذية الصحية، وأهمية الكشف المبكر للحد من المضاعفات، وذلك بالتعاون مع مختلف قطاعات الوزارة.

وتؤكد الوزارة استمرار جهودها في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين لتحسين جودة الحياة وتقليل معدلات الأمراض المرتبطة بصحة الفم والأسنان.