وزير التربية والتعليم: سنقيم الوضع بعد إجازة نصف العام لبحث عودة الطلاب للمدارس من عدمه.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، إنه سيكون هناك تقييم لفترة ما بعد إجازة منتصف العام لوضع تفشي وباء كورونا، معبرًا عن أمله في أن يكون الوضع مستقرا ليعود الطلاب إلى الدراسة مرة أخرى.





وأكد شوقي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن الوزارة سوف تقدم نماذج للامتحانات للطلاب بمختلف المراحل عبر المنصات التعليمية الإلكترونية المتعددة لاستكمال العام الدراسي، وناشد أولياء الأمور بمساعدة الوزارة في تخطي أزمة كورونا، حيث تم توفير أكثر من وسيلة تعليمية لمساعدة الطلاب على استكمال المنهج الدراسي.





وذكر الوزير أن الحضور يتوقف بداية من الثاني من يناير واعتماد أسلوب التعليم عن بعد لاستكمال العام الدراسي بدون محذوفات، مشيرًا إلي إجراء الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي بالمنزل عن طريق التابلت، كما وجه بأن تكون الإجازة من 16 يناير وحتى 20 فبراير.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل بداية من 2 يناير المقبل.





كما وجه بإجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام في حالة استقرار أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أو تأجيلها للعام الدراسي الثاني.





وأكد على إجراء الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي بالمنزل عن طريق التابلت، كما وجه بأن تكون الإجازة من 16 يناير وحتى 20 فبراير.





وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم إلغاء جميع الامتحانات العملية، بكافة المراحل التعليمية، مشيرًا إلى أن الهدف من إلغائها هو عدم حضور الطلاب.





وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن القنوات التعليمية من أهم المصادر التي سوف يعتمد عليها الطلاب، للمراحل الابتدائية والإعدادية.





وأضاف أن هناك منصة الدروس الإلكترونية، لافتًا إلى أنه يجب التأكد من استكمال الطلاب للمنهج الدراسي.





وأوضح أن تم توفير أكثر من وسيلة تعليمية لمساعدة الطلاب على استكمال المنهج الدراسي، وعلى رأسها منصة "إدمودو".