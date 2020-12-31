بالتعاون مع الفاو.. نائب وزير الزراعة: دعم الاستزراع السمكي في مصر

وقع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، بروتوكول للتعاون بهدف تعزيز حوكمة الأمن الحيوي بقطاع الإستزراع السمكي بكافة المستويات، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واستمرارًا للتعاون التاريخي بين الوزارة والمنظمة كشريك أساسي للتنمية الزراعية في مصر.





وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن البروتوكول يستهدف تبني استراتيجية وطنية لصحة الأحياء المائية والتوافق على السياسات الحاكمة والإجراءات الفنية وصولًا الى المزارع الإنتاجية عملًا على تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية من خلال قطاع استزراع سمكي صحي ومستدام.





واوضح أن الآليات التنفيذية للبروتوكول تتضمن تعزيز قدرات الهيئات الوطنية وقدرات المزارعين وتحقيق شراكة حقيقية بين أصحاب المصلحة بين القطاعين العام والخاص من خلال الترويج للممارسات الجيدة والإنتاج المسؤل وتقليل المخاطر الحيوية لتحقيق الإستدامة بقطاع الاستزراع السمكي.



