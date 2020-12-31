ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالتعاون مع الفاو.. نائب وزير الزراعة: دعم الاستزراع السمكي في مصر

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:53 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
وقع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر،  بروتوكول للتعاون بهدف تعزيز حوكمة الأمن الحيوي بقطاع الإستزراع السمكي بكافة المستويات، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واستمرارًا للتعاون التاريخي بين الوزارة والمنظمة  كشريك أساسي للتنمية الزراعية في مصر.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن البروتوكول يستهدف تبني استراتيجية وطنية لصحة الأحياء المائية والتوافق على السياسات الحاكمة والإجراءات الفنية وصولًا الى المزارع الإنتاجية عملًا على تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية من خلال قطاع استزراع سمكي صحي ومستدام. 

واوضح أن الآليات التنفيذية للبروتوكول تتضمن تعزيز قدرات الهيئات الوطنية وقدرات المزارعين وتحقيق شراكة حقيقية بين أصحاب المصلحة بين القطاعين العام والخاص من خلال الترويج للممارسات الجيدة والإنتاج المسؤل وتقليل المخاطر الحيوية لتحقيق الإستدامة بقطاع الاستزراع السمكي.

 
يذكر ان منظمة الأغذية قامت بتنفيذ نحو ٤ مشروعات في مجال المساعدات الفنية للجانب المصري من اهمها مشروع المساعدة الفنية لمكافحة دودة الحشد الخريفية، وكذلك مشروع تقليل الفاقد والهدر من المحاصيل سريعة التلف مثل الطماطم، وتحديث استراتيجية الزراعة ٢٠٣٠ ، مشروع منتدى الاستثمار ومؤخرا تم الاتفاق على قيامها بتنفيذ المدارس الحقلية الإرشادية لصغار المزارعين والعاملين بقطاع الزراعة في مصر، وجار تنفيذ مشروع المساعدة الفنية لاعادة تأهيل مراكز تجميع الألبان الي جانب استمرار مشروع الطواري الاكتاد والذى يساهم في استمرار دعم القوافل البيطرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إنفوجراف.. الزراعة تعلن حصاد أنشطتها من 16 حتى 22 أكتوبر

الزراعة: وفد مركز بحوث الصحراء والفاو يتفقدان المشروعات الزراعية المشتركة في الوادي الجديد

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع وزير الزراعة لمتابعة أحد مشروعات الثروة السمكية

اقتصادية البرلمان تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة

الزراعة: 945 مليون جنيه إجمالى قروض برنامج ساسمي حتى نهاية الربع الثالث

وزيرا التعليم العالى والزراعة يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز إفريقى للاستزراع السمكى

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. إصابة 4 لاعبين جدد في الأهلي بفيروس كورونا.. أزمة تهدد مباراة الزمالك وإنبي.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح

بـ توب نبيتى.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا

أكثر انتشارا.. البرازيل تعلن اكتشاف سلالة جديدة لـ كورونا

أول تعليق من وزير التعليم على قرارات الرئيس اليوم: الدولة أثبتت حرصها على سلامة الجميع

شقيقة كيم يونج أون الشرسة.. أول امرأة دكتاتورية في التاريخ الحديث

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات صاخبة بالعام الجديد 2021 في ووهان الصينية.. شاهد

بفستان فوق الركبة.. ياسمين صبرى تحتفل برأس السنة بإطلالة جريئة

فستان قصير فوق الركبة.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل برفقته