آسر ياسين: أولادي كسفوني بعد الوقوف على الريد كاربت

كشف الفنان آسر ياسين عن سبب تواجد أولاده معه على الريد كاربت، قائلا إن الكثير قالوا له خاف من العين والحسد، ولكنه يرى أنه لو الناس تحبه بجد فإن "الحب يكسر العين الوحشة".



وأضاف آسر ياسين: "تواجد أولادي بهذا العمر على الريد كاربت لن يتكرر مرة أخرى.. هي لحظات وذكريات لينا كلنا.



وتابع "ياسين" خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": أولادي كسفوني جدا.. بعد ما خلصنا قالولي هي دي الريد كاربت".



واسترسل: عملنا بروفات قبل الوقوف على الريد كاربت.. وكنت حابب أني اعرفهم شغلي ومهنتي".

