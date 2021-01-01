الذهب يرتفع 25% منذ بداية عام 2020

استقر الذهب مع استمرار خسائر الدولار ليتجه المعدن لتحقيق أفضل أداء سنوي في عقد بدعم من الضبابية الاقتصادية وفي ظل توزيع الحكومات حول العالم تحفيز ضخم لتخفيف أثر جائحة كوفيد-19.





وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 1892.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 1853 بتوقيت جرينتش، وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب على زيادة 0.1% إلى 1895.10 دولار.





ربح المعدن النفيس 25% منذ بداية 2020، إذ تبنت بنوك مركزية وحكومات عالميا إجراءات تحفيز اقتصادي، مما يمهد الطريق لارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة.





يعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا تحوطا في مواجهة التضخم الذي من المرجح أن ينجم عن إجراءات التحفيز المالي غير المسبوقة والسياسات النقدية فائقة التيسير.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فاق أداء الفضة الذهب هذا العام بمكسب 48% تقريبا، وهو أفضل أداء سنوي منذ 2010، لكن السعر الفوري للفضة نزل 1.2% اليوم إلى 26.30 دولار للأونصة.





ويتجه البلاديوم لتسجيل مكاسب للعام الخامس على التوالي، إذ ربح 25% في 2020، في حين يتجه البلاتين لتحقيق ثاني زيادة سنوية على التوالي بارتفاعه 10%.





وقفز البلاديوم اليوم 3% إلى 2433.61 دولار، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1063.52 دولار للأونصة.