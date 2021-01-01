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توك شو

بشهادة الموقع العالمي .. عمر كمال: 5 أغاني مهرجانات الأكثر بحثًا على جوجل .. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:01 ص
عمر كمال
عمر كمال
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قسم التوك شو
قال عمر كمال مطرب المهرجانات إن أغاني «بنت الجيران» و «لغبطيطة» و «شمس المجرة» و «عود البطل» هي الأكثر بحثا على جوجل بشهادة من الموقع العالمي، وهذا يدل على النجاح الكبير للمهرجانات التي يقدمها.

ووجه «كمال» التهنئة للشعب المصري بمناسبة العام الجديد 2021، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد».

وأبدع مطرب المهرجانات عمر كمال، في تقديم مجموعة من الأغاني الشعبية التي حققت نجاحا كبيرا في الآونة الأخيرة.

وقام عمر كمال بغناء مهرجان «بنت الجيران» الذي حقق نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي، ورقص الإعلامي احمد موسى مع عمر كمال على الحان المهرجان.

وقال عمر كمال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": «لو مشتغلتش بشهادتك لازم تشتغل لغاية ما تحقق حلمك»،  متابعا: «كان فيه عربيتين نفسي فيهم وجبتهم الحمد لله».

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