تشييع جثامين ضحايا حادث طريق العلاقى بأسوان

قام العشرات من أهالى مركز دراو شمال أسوان مساء الخميس، بتشييع جثامين 12 شخصًا إلى مثواهم الأخير بمقابر دراو والذين لقوا مصرعهم فى حادث تصادم سيارتى ربع نقل بطريق "العلاقى – برنيس" الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر.





وجاءت تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لمرفق إسعاف أسوان عن وقوع حادث تصادم سيارتى ربع نقل على طريق "العلاقى - برنيس" جنوب شرق مدينة أسوان، وهو الطريق الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر بالقرب من الكيلو 80 ، ووجود ضحايا .





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وقد توافد أسر المتوفين فى حادث التصادم إلى المشرحة العمومية لإستلام جثث الضحايا عقب إصدار تصريح النيابة .





فيما توجهت إلى موقع الحادث 10 سيارات إسعاف لنقل جثث المتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية ، وتم تحرير محضر بالواقعة .







وقد جاءت أسماء المصابين على النحو التالى : محمد . ع .ع 20 سنة ، وحسين .ع.م 20 سنة ، ومنصور .ع.ح 20 سنة ، وحسن .م.ح 22 سنة ، وأحمد .ط.م 22 سنة ، بجانب 3 أشقاء من أسرة واحدة وهم محمد .ع.س 22 سنة ، وجمعة .ع.س 28 سنة ، وصالح .ع.س 36 سنة ، هذا بالإضافة إلى 4 أخرين مجهولين الهوية .





وتم إيداع جثامين الضحايا بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، بعد أن تم الدفع ب10 سيارات إسعاف لنقل الضحايا من موقع الحادث للمشرحة.

وتبين من التحريات الأولية ، لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان ، أن الحادث وقع فى منطقة جبلية على طريق "العلاقى - برنيس" بالقرب من الكيلو 80 ، نتيجة اصطدام سيارتين ربع نقل تحمل 12 شخصا ومعدات حفر وتنقيب عن معدن الذهب الخام ومواد مشتعلة "جراكن سولار واسطوانات غاز" مما تسبب فى انفجار السيارتين وتفحم جثث الضحايا.





وكانت قد واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة بمختلف المدن والمراكز إستهدفت ضبط الخارجين عن القانون ، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.





وفى هذا الإطار نجحت جهود الأجهزة فى مجال ضبط حائزى الأسلحلة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط (5) متهمين وبحوزته سلاح نارى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 350 جرام .





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 707 حكم قضائى شملت ضبط ( 125) حكم حبس جزئي ، و( 27 ) حكم حبس مستأنف ، و( 384 ) أحكام غرامات ، و( 169 ) أحكام المخالفات.





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .



