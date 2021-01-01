بيعمل عظمة.. #بهاء_سلطان يشعل تويتر بعد تألقه مع صاحبة السعادة

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بهاء سلطان، وذلك بعد تألقه في الغناء على مسرح صاحبة السعادة مع اسعاد يونس في احتفالية رأس السنة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.





والجدير بالذكر أنه، قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي الاحتفال لليلة رأس السنة بعمل سهرة خاصة على قناة dmc تقدمها صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس. وتستضيف الإعلامية الكبيرة النجوم روبي وبهاء سلطان وويجز.

ومن جانبه قال المهندس حسام صالح إن السهرة تشهد وجود ثلاثة من مطربين يشكلون اذواق مختلفة حرصا على تلبية كافة رغبات السادة المشاهدين.

ولأن سهرات رأس السنة في كل عام تشهد متابعة واهتمام كبيرا من المشاهدين طلب الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة بضرورة أن تحظى كل قناة بطابع يميزها بحيث تضمن الشركة محتوى ترفيهي يصل لجميع الفئات والأعمار.

بهاء سلطان حنين اوي وهو بيقول " صدقيني انا عايز اعمل اي حاجه عشان أرضيكي " ☹️ — رشـــّــا (@ElzayatRasha) December 31, 2020

جماعه انا بحب بهاء سلطان جدا يعني — لول 🇦🇹🏹 (@__alaa1911) December 31, 2020

بهاء سلطان ياجماعه وابتهال في غايه الروعه❤ — Heba (@Heba29457344) December 31, 2020

بحس ان بهاء سلطان وهوا بيتكلم محتاج حد يطبطب عليه ويهديه بس قلبي وبحبه كتير اوفر — ؏ُلا. (@loollaa16) December 31, 2020

والله بهاء سلطان دا شخص جميل ومحترم ولطيف جدا♥️🤝 — آية...🍒 (@AyaElgabry16) December 31, 2020

بهاء سلطان دا مطرب لا هيتكرر علي المستوي الاخلاقي ولا الغنائي — Mahmoud Elbokhomy2️⃣⁩⁦0️⃣⁩ (@elbokhomy_20) December 31, 2020

استاذ بهاء سلطان رهيب بجد ❤ — نجومية (@ahmedadel2927) December 31, 2020

بهاء سلطان عظيم بجد pic.twitter.com/G9pAL3ppr9 — Hend Sadik (@hendsadik) December 31, 2020