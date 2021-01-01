شاهد ظهورعلامة غريبة في يد روبي .. ورواد التواصل: مصابة بمرض

بدت الفنانة روبي متألقة خلال حلقتها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة للاحتفال برأس السنة بمشاركة المغني ويجز في لقاء اتسم بالمرح والبهجة.





ولكن لاحظ محبي الفنانة روبي وجود إصابة بيدها تشبه العظمة الزائدة و بارزة بشكل واضح، ليثير هذا الأمر التساؤلات في أذهان رواد التواصل.





وخمن أحد رواد التواصل من الأطباء أن هذه الإصابة دليل على مرض يدعى الكيس الزلالي، وهو تمدد للأنسجة الداخلية للمفصل أو حول الأوتار، ويأخذ هذا الكيس شكل «بلونة» صغيرة تنتج من الأوضاع الخاطئة لليد لفترة طويلة، أو النوم على اليد، أو تكرار وضع الخد على اليد لفترة طويلة، إضافة إلى الاستخدام المفرط لأجهزة الكمبيوتر، أو الأعمال المنزلية.









وقد يكون الكيس الزلالي ضاغطًا على عصب أو شريان، الأمر الذي يسبب آلاما شديدة إلى حد ما للشخص الذي يعاني منه، وهذه من أبرز الحالات التي تستدعي زيارة الطبيب لأخذ الإجراءات العلاجية المناسبة.





وينصح في هذا المرض بعدم اللجوء إلى الجراحة إذا كان المريض لا يعاني من أي ألم بسبب الكيس الزلالي، والمشكلة في الشكل فقط، لأن الجرح ربما يُزعج المريض أيضًا، فضلًا عن أن الكيس الزلالي يعاود الظهور مرة أخرى عند 50% من الحالات إزالته جراحيًا.



