شاهد ظهورعلامة غريبة في يد روبي .. ورواد التواصل: مصابة بمرض

بدت الفنانة روبي متألقة خلال حلقتها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة للاحتفال برأس السنة بمشاركة المغني ويجز في لقاء اتسم بالمرح والبهجة.
ولكن لاحظ محبي الفنانة روبي وجود إصابة بيدها تشبه العظمة الزائدة و بارزة بشكل واضح، ليثير هذا الأمر التساؤلات في أذهان رواد التواصل.
وخمن أحد رواد التواصل من الأطباء أن هذه الإصابة دليل على مرض يدعى الكيس الزلالي، وهو تمدد للأنسجة الداخلية للمفصل أو حول الأوتار، ويأخذ هذا الكيس شكل «بلونة» صغيرة تنتج من الأوضاع الخاطئة لليد لفترة طويلة، أو النوم على اليد، أو تكرار وضع الخد على اليد لفترة طويلة، إضافة إلى الاستخدام المفرط لأجهزة الكمبيوتر، أو الأعمال المنزلية.
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وقد يكون الكيس الزلالي ضاغطًا على عصب أو شريان، الأمر الذي يسبب آلاما شديدة إلى حد ما للشخص الذي يعاني منه، وهذه من أبرز الحالات التي تستدعي زيارة الطبيب لأخذ الإجراءات العلاجية المناسبة.
وينصح في هذا المرض بعدم اللجوء إلى الجراحة إذا كان المريض لا يعاني من أي ألم بسبب الكيس الزلالي، والمشكلة في الشكل فقط، لأن الجرح ربما يُزعج المريض أيضًا، فضلًا عن أن الكيس الزلالي يعاود الظهور مرة أخرى عند 50% من الحالات إزالته جراحيًا.
جدير بالذكر أن الفنانة إسعاد يونس احتفلت بنهاية عام 2020 وبداية عام 2021، من خلال حلقة خاصة ببرنامجها «صاحبة السعادة» والذي يعرض على قناة «DMC» لأول مرة يوم خميس، حيث عرضت احتفالية خاصة بمناسبة رأس السنة، واستضافت إسعاد خلال خلال الحلقة النجوم روبي وبهاء سلطان والمطرب الشاب ويجز.
وبدأت الحلقة بغناء روبى أغنية «ليه بيداري كده» التى قدمتها على مسرح البرنامج وشاركتها في الرقص على الأغنية إسعاد يونس، ونوهت روبي أنه من الأشياء جميلة التي قامت بها في 2020 هي المكوث في المنزل وقتا أطول وقضاء وقت أكثر برفقة ابنتها «طيبة»، موضحةً أن ابنتها اقتربت منها أكثر بعد إلغاء المدارس في بداية انتشار فيروس كورونا.
ولفتت الفنانة روبي إلى أنه بسبب الحجر المنزلي عاودت ممارسة الرياضة، وشاهدت المزيد من الأفلام، وردًا على حديث روبي، أكدت إسعاد يونس أنها أخذت استراحة طويلة قائلة: «المنصات دي حلت مشاكل كتير وخلتي أشوف أفلام حلوة أوى ومن كل حتة في العالم»، ثم قدمت روبي أغنية «يا الرموش».
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وتألقت روبي خلال السهرة مع الفنانة إسعاد يونس بفستان أسود وبه نقاط بيضاء، وطلت على محبيها بخفة ظلها وتلقائيتها وجمالها الملحوظ.
ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج روبي، بعد لحظات قليلة من ظهورها بالبرنامج، وغنائها أغانيها الشهيرة، وأبرزها: «ليه بيداري كدة»، وكانت بصحبة الفنان الصاعد «ويجز» في أكثر من اغنية على المسرح.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا مغردين حول جمالها وطلتها وحبهم الكبير لها.