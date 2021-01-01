أسهل مما تتخيل.. شاهد الطريقة الصحيحة لوضع كيس القمامة | فيديو





فبدلًا من مجرد وضع كيس داخل السلة ثم طي الحواف حول حافة السلة، كشف مستخدم تيك توك ويدعى كريس Chris عن خدعة بسيطة للغاية لوضع حاوياتك في كيس بلاستيكي داخل السلة بطريقة سهلة.





خلال الفيديو قدم كريس الطريقة المعتادة لوضع كيس القمامة داخل السلة، ثم قدم الطريقة الصحيحة وهي وضع السلة داخل الكيس، وبعد ذلك قام بدفع الكيس إلى الداخل.





بهذه الطريقة لا يدخل الهواء بين الكيس والسلة، مما يعني أن أي شيء تتخلص منه لن يسقط على الجانبين، ويستغرق اختراق كريس أيضًا ثانية مما يعني أنك لست بحاجة إلى الالتفاف حول سلة المهملات في محاولة لوضع الحقيبة بشكل صحيح.





يشرح كريس في الفيديو: "سأوضح لك كيفية تغيير أكياس القمامة بطريقة صحيحة، فقد شعرت بالصدمة لعلمي أن معظم الناس لا يفعلون ذلك".





"ما يجب فعله هو وضع السلة داخل الكيس، ثم دفعه للداخل حتى يخرج الهواء"، على الرغم من نشر الفيديو في يونيو، إلا أن المقطع لا يزال يحقق المشاهدات وتتم مشاركته حتى يومنا هذا على نطاق واسع بعدما أذهل الناس.





حقق المقطع على تطبيق TikTok أكثر من 99000 ألف مشاركة، مما أثار إعجاب المشاهدين، علق أحد الأشخاص: "لقد غيرت حياتي للتو"، وكتب آخر: "لقد تعلمت على TikTok أكثر مما تعلمته في المدرسة".





لولا استخدام الإنترنت لما عرفنا الكثير من الحيل والطرق الصحيحة لاستخدام الأشياء المعتادة في حياتنا اليومية، مثل الطريقة الصحيحة لوضع الكيس في صندوق القمامة دون مشقة المحاولات الفاشلة.