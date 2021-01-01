عمرو وردة يتحدث عن أزمته مع منتخب مصر ومساندة محمد صلاح

وقال وردة في تصريحات لبرنامج "اللعيب": "أى شخص معرض للخطأ لكن ربنا بيسامح، ماذا حدث لأبعد فجأة كدة، خاصة أن كل ما قيل في حقى غير صحيح والناس بتصدق ما تقرأ وأقدر حزن الجماهير".





وتابع: "أقاتل من أجل العودة للمنتخب، سأكون أكثر شخص سعيد في الدنيا إذا انضمت للمنتخب، سأبذل كل ما في وسعي، وأجعل كل شخص يعلم إنني موجود، ولن أخرج من غرفتي".





وأضاف: "تواصلت مع حسام البدري قبل توقيعي لنادي فولوس اليوناني، ولن أطلب من أي لاعب أن يتوسط لي لكي أعود للمنتخب سأعود بمجهودي، سأعود لأجعل الناس يعلمون من أنا".