وسط توتر مع إيران.. الولايات المتحدة تسحب حاملة طائرات من الشرق الأوسط

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميللر، أن واشنطن قررت سحب حاملة الطائرات التابعة للبحرية الوحيدة العاملة في الشرق الأوسط إلى البلاد.





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، تأتي هذه الخطوة بعد أن نقل سلاح الجو الأمريكي قاذفتين من طراز B-52 من قاعدة مينوت الجوية في نورث داكوتا إلى الشرق الأوسط.





وقال مسؤولون عسكريون إنه كان يهدف إلى تحذير إيران من شن هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية وردعها عن تنفيذ هجمات انتقامية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.





وتتمركز حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز"، وهي حاملة الطائرات الأمريكية الوحيدة في الشرق الأوسط في منطقة الخليج والمحيط الهندي منذ يونيو 2020، بعد انطلاقها من سان دييغو في مايو.





وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "CENTCOM"، أعلنت في بيان، أنها نقلت إلى الشرق الأوسط طائرتين من نوع "B-52H" انطلقتا من قاعدة مينوت في ولاية داكوتا الشمالية "للتشديد على تمسك الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي وعرض القدرة الفريدة من نوعها على النشر الفوري للقوة القتالية الساحقة"، دون ذكر موقع مرابطة القاذفتين.





وهدد حسين دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى في إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الصواريخ الإيرانية تغطي كافة القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة".





وكتب دهقان على "تويتر": "نوصي الرجل الذي طرد من البيت الأبيض (في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، بألا يحول العام الميلادي الجديد إلى عزاء للأمريكيين".





وأضاف: "الأمريكيون في حالة تأهب خوفا من انتقام إيران، وكخطوة دعائية حلقت قاذفتا بي 52 في سماء الخليج".





من جهته، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق أن بلاده وشعوب المنطقة ستنتقم في الوقت المناسب لمقتل قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني، محذرا من محاولات "بث التفرقة" و"إضعاف الحكومة" في إيران.





وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول بالبنتاجون أن هناك معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وميليشيات متعاونة معها في العراق ربما يخططون لهجمات ضد القوات الأمريكية بالمنطقة.





وقال المسؤول إن إيران نقلت صواريخ بالستية قصيرة المدى إلى العراق مما دفع الولايات المتحدة إلى نشر المزيد من التعزيزات العسكرية.



