ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا

إ ليكم الإجابة وفقا لإرشادات موقع " C D C"

ابق في المنزل باستثناء الحصول على رعاية طبية

ابق في المنزل: يعاني معظم الأشخاص المصابين بـ COVID-19 من مرض خفيف ويمكنهم التعافي في المنزل دون رعاية طبية، لا تغادر منزلك إلا للحصول على رعاية طبية ولا تقم بزيارة الأماكن العامة.

اعتني بنفسك: احصل على قسط من الراحة وحافظ على رطوبتك. تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل عقار اسيتامينوفين ، لمساعدتك على الشعور بالتحسن.

ابق على اتصال مع طبيبك: اتصل قبل أن تحصل على رعاية طبية وتأكد من الحصول على الرعاية إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس ، أو لديك أي علامات تحذير طارئة أخرى ، أو إذا كنت تعتقد أنها حالة طارئة .





تجنب وسائل النقل العام أو مشاركة الركوب أو سيارات الأجرة.





افصل نفسك عن الآخرين

قدر الإمكان ، ابق في غرفة معينة وبعيدًا عن الأشخاص الآخرين والحيوانات الأليفة في منزلك، إذا أمكن ، يجب عليك استخدام حمام منفصل، إذا كنت بحاجة إلى التواجد حول أشخاص أو حيوانات أخرى داخل المنزل أو خارجه ، فارتدِ قناعًا.





أخبر المقربين بك أنهم ربما تعرضوا لـ COVID-19 لأنه يمكن للشخص المصاب أن ينشر COVID-19 ابتداءً من 48 ساعة (أو يومين) قبل ظهور أي أعراض حتى تساعد في حماية الجميع.





راقب أعراضك

تشمل أعراض COVID-19 الحمى والسعال أو أعراض أخرى .

اتبع تعليمات الرعاية من مقدم الرعاية الصحية وقسم الصحة المحلي، و تقدم السلطات الصحية المحلية تعليمات حول فحص الأعراض والإبلاغ عن المعلومات.

متى تطلب العناية الطبية الطارئة

إذا ظهرت على شخص ما أيًا من هذه العلامات ، فاطلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور:

- صعوبة في التنفس

- ألم أو ضغط مستمر في الصدر

- ازعاج جديد

- عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا

- زرقة الشفاه أو الوجه

* هذه القائمة ليست كل الأعراض المحتملة ويرجى الاتصال بمقدم الرعاية الطبية الخاص بك لأي أعراض أخرى شديدة أو تثير قلقك.





اتصل مسبقا قبل زيارة طبيبك

اتصل مسبقا يتم تأجيل العديد من الزيارات الطبية للرعاية الروتينية أو إجراؤها عبر الهاتف أو التطبيب عن بُعد.

إذا كان لديك موعد طبي لا يمكن تأجيله ، فاتصل بمكتب طبيبك وأخبره أن لديك أو قد يكون لديك COVID-19 وسيساعد هذا المكتب على حماية أنفسهم والمرضى الآخرين.





إذا كنت مريضًا ، فارتدِ قناعًا على أنفك وفمك

يجب أن ترتدي قناعًا على أنفك وفمك إذا كان يجب أن تكون بالقرب من أشخاص أو حيوانات أخرى ، بما في ذلك الحيوانات الأليفة (حتى في المنزل).

لست بحاجة إلى ارتداء القناع إذا كنت بمفردك وإذا لم تتمكن من ارتداء القناع (بسبب صعوبة التنفس ، على سبيل المثال) ، فقم بتغطية السعال والعطس بطريقة أخرى، حاول الابتعاد عن الآخرين بمسافة 6 أقدام على الأقل سيساعد هذا في حماية الأشخاص من حولك.

لا ينبغي وضع الأقنعة على الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن سنتين أو أي شخص يعاني من صعوبة في التنفس أو أي شخص غير قادر على نزع القناع دون مساعدة.

ملاحظة: أثناء وباء COVID-19 ، يتم حجز أقنعة الوجه الطبية للعاملين في الرعاية الصحية وبعض المستجيبين الأوائل.





غطِّ السعال والعطس

غط فمك وأنفك بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.

تخلص من المناديل المستعملة في سلة مهملات مبطنة.

اغسل يديك على الفور بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، في حالة عدم توفر الماء والصابون ، نظف يديك بمطهر يدين يحتوي على كحول يحتوي على 60٪ كحول على الأقل.

غسل اليدين رمز خفيف

نظف يديك كثيرًا

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. هذا مهم بشكل خاص بعد النفخ في أنفك أو السعال أو العطس. الذهاب الى الحمام؛ وقبل تناول الطعام أو تحضيره.

استخدم معقم اليدين إذا لم يتوفر الماء والصابون، استخدم مطهرًا لليدين يحتوي على نسبة 60٪ على الأقل من الكحول ، ويغطي جميع أسطح يديك ويفركها معًا حتى تشعر بالجفاف.

الصابون والماء هما الخيار الأفضل ، خاصةً إذا كانت الأيدي متسخة بشكل واضح.

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة.

نصائح لغسل اليدين

حظر أيقونة الضوء

تجنب مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية

لا تشارك الأطباق أو أكواب الشرب أو الأكواب أو أواني الأكل أو المناشف أو الفراش مع أشخاص آخرين في منزلك.

اغسل هذه الأشياء جيدًا بعد استخدامها بالماء والصابون أو ضعها في غسالة الأطباق.

رمز الرش

نظف كل الأسطح "عالية اللمسة" كل يوم

قم بتنظيف وتطهير الأسطح عالية اللمس في "غرفة المرضى" والحمام ؛ ارتداء القفازات التي تستخدم لمرة واحدة. اسمح لشخص آخر بتنظيف وتعقيم الأسطح في الأماكن العامة ، ولكن يجب عليك تنظيف غرفة نومك وحمامك ، إن أمكن.

إذا احتاج مقدم الرعاية أو أي شخص آخر إلى تنظيف وتطهير غرفة نوم أو حمام مريض ، فيجب عليه القيام بذلك على أساس الحاجة. يجب على مقدم الرعاية الشخص الآخر ارتداء قناع وقفازات يمكن التخلص منها قبل التنظيف. يجب أن ينتظروا أطول فترة ممكنة بعد أن يستخدم الشخص المريض الحمام قبل دخوله للتنظيف واستخدام الحمام.

تشمل الأسطح عالية اللمس الهواتف وأجهزة التحكم عن بعد والعدادات وأجهزة الكمبيوتر اللوحية ومقابض الأبواب وتركيبات الحمامات والمراحيض ولوحات المفاتيح والأجهزة اللوحية وطاولات السرير.





قم بتنظيف وتعقيم المناطق التي قد تحتوي على الدم أو البراز أو سوائل الجسم .

استخدم المنظفات والمطهرات المنزلية. نظف المنطقة أو العنصر بالماء والصابون أو أي منظف آخر إذا كان متسخًا ثم استخدم مطهرًا منزليًا.