نصائح تحميك من الإصابة بكورونا أثناء التحدث مع الآخرين

في ظل انتشار فيروس كورونا وتحوره لمجموعة من السلالات الجديدة ازدادت الحاجة لمعرفة طرق الوقاية منه خاصة أن البعض يضطر للخروج من المنزل والتحدث مع الآخرين.





مجموعة من النصائح تساعك فى أن تحمي نفسك من الاصابة بكورونا اثناء التحدث مع الاخرين، وذلك وفقا لما ذكره موقع " cdc "

- ضع قناعًا على أنفك وفمك

- تساعد الأقنعة في منعك من الإصابة بالفيروس أو نشره.

يمكنك أن تنشر COVID-19 للآخرين حتى لو لم تشعر بالمرض.

- يجب على الجميع ارتداء قناع في الأماكن العامة وعندما يكونون بالقرب من أشخاص لا يعيشون في منزلك ، خاصة عندما يصعب الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي الأخرى .

- لا ينبغي وضع الأقنعة على الأطفال الصغار دون سن الثانية ، أو أي شخص يعاني من صعوبة في التنفس ، أو فاقد للوعي أو عاجز أو غير قادر على إزالة القناع بدون مساعدة.

- لا تستخدم الكمامة المخصصة للعاملين في مجال الرعاية الصحية. حاليًا ، تعتبر الأقنعة الجراحية وأجهزة التنفس N95 من الإمدادات الهامة التي يجب تخصيصها للعاملين في الرعاية الصحية وغيرهم من المستجيبين الأوائل.

الابتعاد

- استمر في الحفاظ على مسافة 6 أقدام بينك وبين الآخرين. القناع ليس بديلًا عن التباعد الاجتماعي.

- ابق على بعد 6 أقدام من الآخرين

- داخل منزلك: تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى .

- إذا أمكن ، حافظ على مسافة 6 أقدام بين الشخص المريض وأفراد الأسرة الآخرين.

- خارج منزلك: ضع مسافة 6 أقدام بينك وبين الأشخاص الذين لا يعيشون في منزلك.

- تذكر أن بعض الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض قد يكونون قادرين على نشر الفيروس.

- ابق على الأقل 6 أقدام (حوالي 2 ذراع) من الأشخاص الآخرين .

- يعد الابتعاد عن الآخرين أمرًا مهمًا بشكل خاص للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض .

تجنب الحشود

إن التواجد في حشود مثل المطاعم أو الحانات أو مراكز اللياقة البدنية أو دور السينما يعرضك لخطر أكبر للإصابة بـ COVID-19.

- تجنب الأماكن سيئة التهوية

- تجنب الأماكن الداخلية التي لا توفر الهواء النقي من الخارج قدر الإمكان. إذا كنت في الداخل ، قم بإدخال الهواء النقي عن طريق فتح النوافذ والأبواب ، إن أمكن.



