ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نصائح تحميك من الإصابة بكورونا أثناء التحدث مع الآخرين

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:21 م
اسماء محمد
في ظل انتشار فيروس كورونا وتحوره لمجموعة من السلالات الجديدة ازدادت الحاجة لمعرفة طرق الوقاية منه خاصة أن البعض يضطر للخروج من المنزل والتحدث مع الآخرين.

مجموعة من النصائح تساعك فى أن تحمي نفسك من الاصابة بكورونا اثناء التحدث مع الاخرين، وذلك وفقا لما ذكره موقع " cdc " 
- ضع قناعًا على أنفك وفمك
- تساعد الأقنعة في منعك من الإصابة بالفيروس أو نشره.
يمكنك أن تنشر COVID-19 للآخرين حتى لو لم تشعر بالمرض.
- يجب على الجميع ارتداء قناع  في الأماكن العامة وعندما يكونون بالقرب من أشخاص لا يعيشون في منزلك ، خاصة عندما يصعب الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي الأخرى .
- لا ينبغي وضع الأقنعة على الأطفال الصغار دون سن الثانية ، أو أي شخص يعاني من صعوبة في التنفس ، أو فاقد للوعي أو عاجز أو غير قادر على إزالة القناع بدون مساعدة.
- لا تستخدم الكمامة المخصصة للعاملين في مجال الرعاية الصحية. حاليًا ، تعتبر الأقنعة الجراحية وأجهزة التنفس N95 من الإمدادات الهامة التي يجب تخصيصها للعاملين في الرعاية الصحية وغيرهم من المستجيبين الأوائل.
الابتعاد 
- استمر في الحفاظ على مسافة 6 أقدام بينك وبين الآخرين. القناع ليس بديلًا عن التباعد الاجتماعي.
- ابق على بعد 6 أقدام من الآخرين
- داخل منزلك: تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى .
- إذا أمكن ، حافظ على مسافة 6 أقدام بين الشخص المريض وأفراد الأسرة الآخرين.
- خارج منزلك: ضع مسافة 6 أقدام بينك وبين الأشخاص الذين لا يعيشون في منزلك.
- تذكر أن بعض الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض قد يكونون قادرين على نشر الفيروس.
- ابق على الأقل 6 أقدام (حوالي 2 ذراع) من الأشخاص الآخرين .
- يعد الابتعاد عن الآخرين أمرًا مهمًا بشكل خاص للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض .
تجنب الحشود
إن التواجد في حشود مثل المطاعم أو الحانات أو مراكز اللياقة البدنية أو دور السينما يعرضك لخطر أكبر للإصابة بـ COVID-19.
- تجنب الأماكن سيئة التهوية
- تجنب الأماكن الداخلية التي لا توفر الهواء النقي من الخارج قدر الإمكان. إذا كنت في الداخل ، قم بإدخال الهواء النقي عن طريق فتح النوافذ والأبواب ، إن أمكن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة تحدد سبب غير متوقع لعدم ارتداء الأشخاص للكمامة

هل لبس ٢ كمامة خير من واحدة وتعرف على أفضل أنواع الكمامات؟

أبرزها غسلها وإعادة استخدامها.. 6 خرافات عن الكمامة الواقية

دراسة توضح عادات تجعلك أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا

دراسة: يجب ارتداء الكمامة بعد تناول لقاح كورونا لهذا السبب

الخروج فى الكريسماس.. هل تناول الطعام بالخارج في ظل كورونا أمان؟

ترشيحاتنا

تبدأ من 206 آلاف جنيه .. مواصفات وأسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2021 .. صور

بعد العرض القطري.. موقف الزمالك من التجديد لفرجاني ساسي

بالريال السعودي .. سعر خرافي لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

دراسة: الدوار المفاجئ يشير إلى مرض خطير في الدماغ

التعليم العالي: تشكيل لجنة من رؤساء الجامعات لرصد مشاكل العملية التعليمية

أكثر من مليون إسرائيلي يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح تحميك من الإصابة بكورونا أثناء التحدث مع الآخرين

فى عيد ميلادها.. 10 صور تكشف أناقة دنيا سمير غانم بعد خسارة وزنها

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة