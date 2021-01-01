أول قرار لمحافظ المنيا في 2021.. ترقية وتسكين 3835 معلما

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قراري "754" و " 755" لسنه 2020 بشأن ترقيه وتسكين 3835 معلما، من شاغلي وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم، مع اختلاف درجاتهم المالية، سواء القائمين بالتدريس أو بالتوجيه أو الأخصائيين الاجتماعين، والأخصائيين النفسيين وأخصائيين التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة والاعلام وأمناء المكاتب، وكل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم الحاقة للعمل في الوظائف الإدارية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية التابعة لها، والذين استوفوا باقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقال المحافظ، إن قرار ترقية المعلمين وتقنين أوضاعهم، يأتي ضمن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، وفى إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيا واجتماعيا.
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وأكد المحافظ، علي منح المرقون والمسكنون المشار إليهم بموجب القرارين، بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارًا من 1/1/2021.
وفي سياق متصل بحث المحافظ اللواء أسامة القاضي مع وفد برنامج تنمية الصعيد برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج ، وضع خطط التنمية المتكاملة للمراكز المستهدفة بالمحافظة في برنامج استهداف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.
وقال المحافظ،إن اللقاء يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بالعمل على تطوير 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية ، والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوي محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهم (العدوة – مغاغة – ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية ، وفقا لرؤية مصر 2030.
وأضاف المحافظ،أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.
ووجه المحافظ، خلال الاجتماع بسرعة رصد الاحتياجات وانجاز كافة المتطلبات لتطوير المراكز المستهدفة، ووضع كافه الآليات والدراسات، بالتنسيق مع جميع القطاعات.
كما شدد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين.
من جانبه، استعرض الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج تنمية صعيد مصر، تفاصيل المخطط العام لمبادرة استهداف الـ 1000 قرية من كافة المجالات والخدمات،مشدا على ضرورة تحديد أولويات الاحتياجات داخل كل مركز وفقا للمعايير اللازمة والعمل على توزيع الخدمات داخل كل مركز بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.