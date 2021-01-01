أول قرار لمحافظ المنيا في 2021.. ترقية وتسكين 3835 معلما

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قراري "754" و " 755" لسنه 2020 بشأن ترقيه وتسكين 3835 معلما، من شاغلي وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم، مع اختلاف درجاتهم المالية، سواء القائمين بالتدريس أو بالتوجيه أو الأخصائيين الاجتماعين، والأخصائيين النفسيين وأخصائيين التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة والاعلام وأمناء المكاتب، وكل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم الحاقة للعمل في الوظائف الإدارية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية التابعة لها، والذين استوفوا باقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وقال المحافظ، إن قرار ترقية المعلمين وتقنين أوضاعهم، يأتي ضمن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، وفى إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيا واجتماعيا.





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وأكد المحافظ، علي منح المرقون والمسكنون المشار إليهم بموجب القرارين، بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارًا من 1/1/2021.





وفي سياق متصل بحث المحافظ اللواء أسامة القاضي مع وفد برنامج تنمية الصعيد برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج ، وضع خطط التنمية المتكاملة للمراكز المستهدفة بالمحافظة في برنامج استهداف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.





وقال المحافظ،إن اللقاء يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بالعمل على تطوير 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية ، والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوي محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهم (العدوة – مغاغة – ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية ، وفقا لرؤية مصر 2030.





وأضاف المحافظ،أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.





ووجه المحافظ، خلال الاجتماع بسرعة رصد الاحتياجات وانجاز كافة المتطلبات لتطوير المراكز المستهدفة، ووضع كافه الآليات والدراسات، بالتنسيق مع جميع القطاعات.





كما شدد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين.



