بعد تفعيل التعليم الإلكتروني.. كيفية الحصول على البريد بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن تطبيق نظام التعليم الالكترونى لنهاية الفصل الدراسى الاول وفقا لتعليمات مجلس الوزراء حفاظا على سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا ، حيث اعدت الجامعة منصات التعليم الالكترونى و قنوات اليوتيوب و التيلجرام لبث المحاضرات للطلاب بنظام الاون لاين و توفير المقررات عليها.









وأوضحت الجامعة ان استخدام الطلاب لنظام التعليم الهجين والاستماع للمحاضرات عن بعد، يتطلب التسجيل بموقع الجامعة للحصول على ايميل جامعى خاص بكل طالب بمنصات التعليم الهجين ويمكن لطلاب جامعة حلوان الحصول على البريد الجامعى للتعليم الهجين او الالكترونى عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/helwanmail او التواصل مع مسؤل شئون الطلاب بكل كلية للحصول على الايميل الجامعى .



ويوضح صدى البلد الخطوات الصحيحة للتسجيل بنظام التعليم الهجين بجامعة حلوان وهى :

- فى حال الدخول لاول مرة يجب استخدام جهاز كمبيوتر وليس هاتف محمول - الدخول على موقع جامعة حلوان بواسطة الرقم القومى الخلص بالطالب - ربط الحساب الجامعى بواسطة رقم هاتف الطالب - تغير كلمة كرور الحساب الجامعى و وضع كلمة مرور خاصة بالطالب

اقرأ أيضا : آداب حلوان تقتنص جوائز مهرجان المنوعات



جدير بالذكر انه في إطار تداعيات انتشار فيروس كورونا وحرصًا على صحة وسلامة كافة المنتسبين للعملية التعليمية من ( طلاب -أعضاء هيئة التدريس -عاملين ) جامعة حلوان ، وفي ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وكذلك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم الموافق الخميس 31/12/2020؛ أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة مجموعة من القرارات المهمة





اقرأ أيضا : وزير التعليم: أغلقنا المدارس وأجلنا الامتحانات بسبب ذروة كورونا



وتتضمن هذه القرارات مايلي:

1. استكمال تدريس الفصل الدراسي الأول بنظام التدريس عن بعد ( On Line) وذلك حتى نهاية الفصل الدراسي الأول وفقًا للخطة الزمنية للمجلس الأعلى للجامعات. 2. يتم تأجيل الامتحانات كافة ( عملي - تطبيقي - نظري ) إلى بعد إجازة منتصف العام الدراسي. 3. يتم كذلك تأجيل الامتحانات بالنسبة للكليات التي بدأت بالفعل العملية الامتحانية فإنه ينطبق عليها أيضا تأجيل الامتحانات إلى بعد أجازة منتصف العام، وبالنسبة إلي المقررات التي تم الامتحان بها -في بعض الكليات- فانه منطقيا لن يتم إعادة الاختبار بها. 4. يتم في أقرب مجلس للجامعة وضع تصور لصياغة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للمستجدات. 5. سيتم بعد المناقشة وضع آلية لتقليل تواجد السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بما لا يخل بأداء العمل اعتبارا من بداية الأسبوع القادم. 6. إخلاء المدن الجامعية خلال الأيام القادمة وفقا لخطة هادئة ومنظمة تجنبًا لآي كثافات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.



