علي معلول يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 31 .. تعرف على أبرز محطاته

يحتفل اليوم 1-1 -2021 التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 31 حيث انه مواليد عام 1990 .





ويعد علي معلول أبرز المحترفين في الدوري المصري والذي حاز مكان كبير في قلوب جماهير النادي الاهلي بعد أداءه القوي والروح العالية التى يظهر بها في كل المباريات .





ونعرض لكم ابرز النقاط في حياة علي معلول :





- بدأ معلول حياته في ناشئين نادي الصفاقسي التونسي منذ عام 2001 وحتى 2009 وبعدها تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم





- لعب معلول مع النادي الصفاقسي التونسي 206 مباراة ونجح في تسجيل 40 هدف





-شارك معلول مع منتخب تونس الأوليمبي في أربعة مواجهات فقط وسجل هدف وحيد بينما شارك مع المنتخب الأول لبلاده في 57 مباراة دولية منذ 2013 وحتى الآن





- انضم معلول للنادي الأهلي في عام 2016 ولعب 143 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 39 لزملائه





- النادي الاهلى جدد التعاقد مع التونسي حتي صيف 2022





- نجح معلول في التتويج بطولة الدورى التونسي وكأس الكونفيدرالية ومع النادي الاهلي نجح في التتويج ب 4 بطولات دورى محلى وبطولتى سوبر وبطولة كأس بجانب بطولة دورى ابطال افريقيا الموسم الماضي .





- توج علي معلول بلقب افضل لاعب اجنبي في الدوري المصري موسم 2018-2019



