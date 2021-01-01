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رياضة

علي معلول يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 31 .. تعرف على أبرز محطاته

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:59 م
علي معلول
علي معلول
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عبدالله هشام
يحتفل اليوم 1-1 -2021 التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 31 حيث انه مواليد عام 1990 . 

ويعد علي معلول أبرز المحترفين في الدوري المصري والذي حاز مكان كبير في قلوب جماهير النادي الاهلي بعد أداءه القوي والروح العالية التى يظهر بها في كل المباريات . 

ونعرض لكم ابرز النقاط في حياة علي معلول : 

- بدأ معلول حياته في ناشئين نادي الصفاقسي التونسي منذ عام 2001 وحتى 2009 وبعدها تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم 

- لعب معلول مع النادي الصفاقسي التونسي 206 مباراة ونجح في تسجيل 40 هدف 

-شارك معلول مع منتخب تونس الأوليمبي في أربعة مواجهات فقط وسجل هدف وحيد بينما شارك مع المنتخب الأول لبلاده في 57 مباراة دولية منذ 2013 وحتى الآن 

- انضم معلول للنادي الأهلي في عام 2016 ولعب 143 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 39 لزملائه 

- النادي الاهلى جدد التعاقد مع التونسي حتي صيف 2022 

- نجح معلول في التتويج بطولة الدورى التونسي وكأس الكونفيدرالية ومع النادي الاهلي نجح في التتويج ب 4 بطولات دورى محلى وبطولتى سوبر وبطولة كأس بجانب بطولة دورى ابطال افريقيا الموسم الماضي . 

- توج علي معلول بلقب افضل لاعب اجنبي في الدوري المصري موسم 2018-2019 

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