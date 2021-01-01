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مرأة

لو عروسة.. اعرفي أخطاء المكياج وتجنبيها

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:19 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
كل عروسة ترغب في اختيار أجمل إطلالة لها في ليلة عمرها، لذا عند اختيار مكياجها عليها الإنتباه لبعض الأخطاء التي يجب أن تتجنبها لتظهر بأجمل طلة.

وقالت خبيرة التجميل هند الخضري، أن كل عروسة تحلم بإطلالة مميزة في ليلة عمرها، لذلك تحرص كل الحرص على تفادي كل الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها في هذا اليوم والتي من أهمها مكياجها.

وتعد من أكثر الأخطاء التي بإمكانها أن تفسد طلة العروسة، وحسب الطريقة التي تفضلها في التخلص من شعر الوجه سواء بالليزر أو بالشمع، حيث يمكنها القيام بتلك الخطوة قبل حفل الزفاف بشهور في حالة استخدام الليزر، أما في حالة استخدام الشمع ينصح بإزالة الشعر قبل حفل الزفاف بثلاثة أيام على الأقل لضمان التخلص من أحمرار وتهيج البشرة.

كما أن العروسة يجب عليها تشذيب الحاجبين بالشكل الطبيعي وعدم التغير فيه بشكل مبالغ، ولا تنسى بملئ الفرغات الموجودة بقلم الحواجب ورسمهم بطريقة مثالية تتناسب مع طلتها.


كما يجب أن تحرص العروسة على عدم المبالغة في وضع مساحيق التجميل التي ستغير من ملامح طلتها التقليدية التي تعود عليها أغلب من حولها، ومن جهة أخرى، يجب أن تبتعد عن تطبيق المكياج الدراماتيكي لأنه لن يلائم طلتها إن كنانت تبحث عن المظهر البسيط الناعم.

وتفضل أغلب الفتيات إلى تطبيق أحمر الشفاه الذي يعطيها لمعان مميز وذلك باستخدام "Lip Gloss"، ولكن لا ينصح  باستخدامه، لأنه أكثر عرضة لإفساد طلتها أكثر من أحمر الشفاه التقليدي، حيث يمكن لشعرها أو طرحة الزفاف أن تلتصق به وبالتالي ستترك أثر.

كما يجب الاعتناء عند تطبيق أحمر الخدود كي تظهر بشكل طبيعي وغير متكلف، لهذا يجب وضعه على عظمة الخد وليس أسفله كما يعتقد البعض، الأمر الذي كان شائعًا في حقبة سبعينيات القرن الماضي من خلال مزج القليل من البرونز مع أحمر الخدود لضمان الحصول على خد ملف للأنظار.
لو عروسة.. اعرفي أخطاء المكياج وتجنبيها
لو عروسة.. اعرفي أخطاء المكياج وتجنبيها
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