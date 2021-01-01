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فن

الوداع الأخير للمخرج حاتم علي في سوريا .. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:47 م
صدى البلد
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آيه عاطف
انهار  أهل المخرج السوري الراحل حاتم علي، أثناء الموكب الذي إنطلق من مطار دمشق الدولي حاملًا جثمانه، إلى مثواه الأخير.

يذكر أن المخرج الكبير حاتم علي وافته المنية منذ أيام إثر أزمة قلبية مفاجئة في فندق «ماريوت القاهرة»، ونقل جثمانه بصحبة جمال سليمان وأصالة وسامر المصري إلى مشرحة زينهم من أجل حفظه، وغادر الجثمان القاهرة مساء أمس من مطار القاهرة وكان في وداعه الأخير سامر المصري وجمال سليمان والقنصل السوري بمصر.

وتواجد المخرج حاتم علي في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم مؤخرا، مع مشروع فيلم نجله عمرو الذي حصل على دعم مالي في رحلة إنتاجه.

وحصل مشروع الفيلم الروائي الطويل الأول لنجله كمخرج تحت عنوان "مرور" على جائزة ملتقى القاهرة السينمائي (بقيمة 5000 دولار أمريكي) لمشروع في مرحلة التطوير إلى جانب كافة عمليات تصحيح الألوان و ما بعد الإنتاج.

المخرج الراحل حاتم علي كان شريكا في مشروع فيلم نجله عمرو كمنتج؛ ولكن لم يمهله الوقت لتنفيذه.

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