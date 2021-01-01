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ديني

مهنئا العالم بالعام الجديد.. شيخ الأزهر يبتهل إلى الله لرفع البلاء والوباء

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:45 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الأمة بالعام الجديد. 

وكتب شيخ الأزهر على صفحته على فيسبوك، قائلا: عام جديد، أدعو الله أن يقر أعين الجميع فيه بما يسعدهم، وأن يكشف البلاء والوباء، وأن يرزق الجميع فيه الصحة والبركة والعافية والطمأنينة، وأن يجنب عالمنا الحروب والصراعات، وينشر الحب والود والسلام والاستقرار.

وترجمت الصفحة تهنئة شيخ الأزهر باللغة الانجليزية :

In this new year, I pray that Allah brings happiness to everyone and eases our burdens by ending the pandemic. I also pray that we continue to be blessed with good health and that the world can be spared from war and conflict so that love, peace and stability can flourish.
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