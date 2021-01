مهنئا العالم بالعام الجديد.. شيخ الأزهر يبتهل إلى الله لرفع البلاء والوباء

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الأمة بالعام الجديد.





وكتب شيخ الأزهر على صفحته على فيسبوك، قائلا: عام جديد، أدعو الله أن يقر أعين الجميع فيه بما يسعدهم، وأن يكشف البلاء والوباء، وأن يرزق الجميع فيه الصحة والبركة والعافية والطمأنينة، وأن يجنب عالمنا الحروب والصراعات، وينشر الحب والود والسلام والاستقرار.





وترجمت الصفحة تهنئة شيخ الأزهر باللغة الانجليزية :