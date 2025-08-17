قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق سليمان: لا أحد يجرؤ على منعي من تحليل أداء الحراس.. وشوبير يتحمل هدف فاركو
شدّي حيلك يا نهاد.. المخرج يسرى نصر الله ينعى الراحل تيمور تيمور بكلمات مؤثرة
مهرجان الجونة السينمائي عن الراحل «تيمور تيمور»: ترك إرثًا بصريًا وإبداعيًا
أوروجواي تعلق تعاونها الأكاديمي مع الجامعة العبرية احتجاجًا على عدوان غزة
أيمن يونس: خوان ألفينا سيكون «نجم الشباك».. وعُدي الدباغ «مقاتل»
تقسيم المناطق وتحديد الفئة| متحدث الوزراء يكشف خريطة عمل اللجان المختصة بقانون الإيجار القديم|فيديو
دعاء تيسير الرزق في الصباح .. ردّده بيقين قبل الذهاب للعمل
بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور
مصرع سيدة وإصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وتروسيكل بالإسكندرية
«نموذج للموهبة الاستثنائية».. مهرجان القاهرة السينمائي ينعى مدير التصوير الراحل تيمور تيمور
تحذيرات أمريكية بعد اكتشاف خفافيش ناقلة لداء الكلب في أكثر من 30 ولاية
حكم قيام الليل بعد صلاة الفجر .. دار الإفتاء ترد
تقسيم المناطق وتحديد الفئة| متحدث الوزراء يكشف خريطة عمل اللجان المختصة بقانون الإيجار القديم|فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه من الوارد أن يحدث اتفاق مع نهاية الفترة الانتقالية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.

تحديد القيمة الإيجارية

وشدّد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى على أن اللجنة لن تتدخل في تحديد الإيجار، بل إن مهمتها هو تحديد الحد الأدنى للإيجار، والقانون نص على مجموعة من الحد الأدنى الذي سيتم دفعه في المناطق المختلفة خلال الفترة الانتقالية.

فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر

ولفت إلى أنه بعد الفترة الانتقالية سيتم تحرير العلاقة الإيجارية، ومع تحرير العلاقة الإيجارية سنكون أمام فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر على الإيجار الجديد، وفي حالة رغبة المستأجر الحصول على وحدة جديدة ستقوم الدولة ممثلة في وزارة الإسكان في توفير البديل.

وقال “الحمصاني” إن كل معيار من المعايير التي اعتمدها المجلس بشأن قانون الإيجار القديم سينعكس في صورة درجة معينة، وإجمالي الدرجات هي التي ستحدد المنطقة ما إذا كان تصنيفها متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه بناء على هذا التصنيف سيتم تحديد الحد الأدنى للإيجار التي سيتم دفعها خلال المرحلة الانتقالية الـ 7 سنوات، وبنهاية الفترة المحددة يتم تحرير العلاقة الإيجارية.

توفير الوحدات السكنية

ولفت إلى أن الحكومة تنفذ كل جوانب القانون، وهناك شق آخر المتعلق بتوفير الوحدات السكنية للراغبين من المواطنين للانتقال من المساكن الحالية الخاضعة لقانون الإيجار القديم والحصول على مساكن جديدة.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التكليف الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمحافظين؛ تمثل في “البدء في تنفيذ مشروع القرار الصادر عن المجلس بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن”.

قانون الإيجار القديم

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بقوانين الإيجار القديم عقب تصديق الرئيس السيسي على القانون؛ يوجد أحد الأمور والنقاط المنصوص عليها في القانون بتشكيل لجان حصر لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية الـ 7 سنوات.

وأكد أن القرار صدر من مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، وتضمن قواعد تشكيل اللجان وعملها والمعايير، وكل التفاصيل الخاصة بها، ويفترض أن تنتهي اللجان من عملها عن طريق تصنيف كل منطقة داخل كل محافظة إلى مناطق متميزة وغيرها.

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن اللجان التي تم تكليفها لعمل الحصر الشامل للوحدات السكنية المؤجرة ستقوم بعمليات تصنيف للمناطق المختلفة داخل كل محافظة.

عمليات تقسيم المناطق

موضحا أن اللجان ستقوم بعمليات تقسيم المناطق لمتميزة ومتوسطة واقتصادية، وكل منطقة سيتم وضع عدد من المعايير للتصنيف الخاص بها، كما أن كل منطقة ستكون حسب الدراجات التي ستحصل عليها وفقا للمعايير الموضوعة.

 المناطق المتميزة 

ولفت إلى أن المناطق المتميزة لابد أن تحصل على 80 درجة من المعايير الموضوعة، والمناطق المتوسطة ستحصل على درجات متفاوتة من 40 إلى 80 درجة، والأقل من 40 درجة ستكون المناطق الاقتصادية.

وأكد على أن المعايير المختلفة هي التي تحدد الدرجات التي يتم منحها لكل منطقة، والتي تشمل الموقع الجغرافي للوحدة السكنية، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة في البناء، مساحات الوحدات، المرافق المتصلة بالعقارات، فضلا عن شبكة الطرق والمواصلات المحيطة.

