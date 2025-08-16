بمشاركة 10 دول.. وزير الرياضة يشهد ختام البطولة العربية الأولى للاتحادات النوعية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم السبت، ختام فعاليات الدورة العربية الأولي للاتحادات العربية النوعية والتي استضافها نادي بورتو بمحافظة بورسعيد.

حضر فعاليات البطولة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد عبدالعزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والمهندس أمير عبدالقادر رئيس نادي بورتو الرياضي، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، ورؤساء اتحادات الرياضة للجميع والألعاب الترفيهية، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين الرياضيين.

أقيمت البطولة برعاية وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحادين المصري والعربي للثقافة الرياضية وبمشاركة 10 دول عربية، وتضمنت منافسات البطولة العديد من الألعاب النوعية، مثل: شد الحبل، الدومينو، كرة السرعة، في ظل أجواء تنافسية مبهجة رائعة.

وفي بداية حديثه، توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر إلى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والنائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على جهودهم الكبيرة والملموسة في النهوض بالقطاع الرياضي بالمحافظة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الهدف من إقامة البطولة هو دعم الأنشطة الرياضية وتطوير العمل العربي المشترك على جميع المستويات بصفة عامة وبصفة خاصة دعم الرياضة العربية وأنشطتها من خلال هذه الدورة.

وأكد على أنهم بالوزارة لن يتركوا أي شاب أو فتاة مصرية دون أن تمارس أي نشاط رياضي، موجهًا حديثه للاتحادات النوعية والشبابية بضرورة أن يبذلوا كل ما لديهم للشباب المصري نحو توسيع رقعة الممارسة الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي كلمته، رحب اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بجميع ضيوف المحافظة في دورة الألعاب الرياضية الأولى للاتحادات النوعية العربية، معربا عن اعتزازه باستضافة هذا الحدث على أرض المدينة الباسلة بورسعيد، متقدما بخالص التحية والتقدير على ما شهده من أداء مشرف، ومنافسة راقية، وروح رياضية عالية خلال فعاليات البطولة جسدت أسمى معاني الأخوة والتعاون بين شباب الأمة العربية.

وأعرب المحافظ، عن شكره للدكتور أشرف صبحي على دعمه الكبير لنجاح هذا الحدث، وكذلك توجه بالشكر للاتحاد العربي للثقافة الرياضية، ولكافة اللجان المنظمة والجهات الداعمة التي بذلت جهدًا مخلصًا لتخرج الدورة بهذا المستوى المشرف الذي يليق باسم مصر وبورسعيد.

وأكد اللواء محب حبشي أن هذه الأيام القليلة في البطولة كانت حافلة بالمحبة والتواصل وتبادل الخبرات، وأثبتت أن الرياضة هي لغة تجمع ولا تفرق، وتبني جسورًا من التفاهم والسلام بين الشعوب، موجها كلمة للمشتركين في الدورة الرياضية، بأن يكونوا سفراء لبلادهم، وأن يحملوا معهم من بورسعيد أجمل الذكريات، وأن نلتقي دائمًا في فعاليات عربية جديدة، تجمعنا على المحبة والسلام، مشيرا إلى أننا نجحنا في استضافة «10» من الدول العربية كأسرة واحدة مؤلفة بين قلوبهم بمدينتنا ومحافظتنا الباسلة بورسعيد.

فيما أثنى الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على اختيار محافظة بورسعيد لإقامة الدورة العربية الأولى للاتحادات النوعية.

وأكد على أن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدا في دعم محافظة بورسعيد وإمدادها بكافة الفعاليات الرياضية المميزة التي تؤكد على مكانتها الحضارية والرياضية على المستوى المحلي والدولي.

كما توجه بالشكر لمحافظ بورسعيد على تقديمه كامل الدعم لخروج الدورة بالصورة المشرفة لمحافظة بورسعيد.

وأقيم على هامش الختام للبطولة، استعراض فني قدمته فرقة عجميات، كما أقيمت العديد من الأنشطة الرياضية والتي نفذها اتحاد الرياضة للجميع واتحاد الألعاب الترفيهية والتي لاقت استحسان كبير من الوفود العربية المشاركة في الدورة.