الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت الخميس

قرّر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية يوم الأحد، عقب مواجهة المقاولون العرب التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء الاثنين المقبل على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها الخميس المقبل، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد تعادل سلبيًا مع المقاولون العرب في المباراة التي أُقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.