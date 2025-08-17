طارق سليمان: لا أحد يجرؤ على منعي من تحليل أداء الحراس.. وشوبير يتحمل هدف فاركو

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى فريق المقاولون العرب، أن فريقه قدّم مباراة كبيرة أمام الزمالك، واستحق التعادل والحصول على نقطة في مواجهة الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال طارق سليمان، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: “المقاولون قدّم مباراة جيدة أمام لاعبي الزمالك، ومن وجهة نظري، فإن محمود أبو السعود لم يُختبر كثيرًا طوال المباراة من جانب لاعبي الزمالك”.

وأضاف: “أعمل في مجال تدريب حراس المرمى وتحليل الأداء منذ نحو 20 عامًا، وهذه طبيعة عملي، ولا يجرؤ أحد على منعي من تحليل أداء أي حارس في أي فريق بالدوري الممتاز”.

وأشار “سليمان” إلى أن مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، يُعد خامة مميزة، وله مستقبل مبشر في مركز حراسة المرمى، لكنه يتحمل مسؤولية هدف فريق فاركو في مباراة الفريقين بالدوري.