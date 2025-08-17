عمرو الحديدي: «مكي» تفوق تكتيكيًا أمام الزمالك .. وأوقف خطورة عبدالله السعيد

أشاد عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، بالمستوى الذي يقدمه ناصر ماهر مع الزمالك خلال الفترة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف خلال تصريحاته في برنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "تواجد ناصر ماهر في مركز الجناح يفقده الكثير من نقاط قوته في الملعب، بينما لعبه في مركزه الأصلي يمنح الزمالك قوة كبيرة".

وتابع: “محمد مكي، مدرب المقاولون العرب، قدّم مباراة تكتيكية كبيرة أمام الزمالك وعلى أعلى مستوى”.

وواصل: “المقاولون العرب نجح في تحجيم أدوار عبدالله السعيد كافة، وهو ما أثّر سلبًا على أداء الزمالك خلال المباراة”.

وأتم الحديدي: “ناصر ماهر لاعب كبير، ولابد أن يتواجد في وسط الملعب كصانع ألعاب، لا في مركز الجناح، مع مشاركة خوان ألفينا وآدم كايد على الأطراف”.