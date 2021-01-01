خبز ناقص الوزن وسلع مجهولة.. تحرير 218 محضرا تموينيا بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات موسعة على مستوى جميع الإدارات بالمحافظة لفحص المخابز والأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع المستلزمات الطبية بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط أسعار السلع بالأسواق، وضمان عدم استغلال بعض التجار للظروف الحالية.





قال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم تحرير 99 محضرًا ضد مخابز مخالفة، حيث تنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وتشغيل مخابز بدون ترخيص، وسحب عينات الدقيق والقمح من المطاحن للتحليل.





أقرأ أيضا:





وأضاف أنه تم تحرير 119 محضرًا ضد مخالفات تموينية متنوعة، منها عدم حمل شهادات صحية، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وبيع منتجات بسعر أزيد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات وتحررت المحاضر اللازمة.





وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.





تأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق، ورصد أي مخالفات أو استغلال للظروف التي تمر بها.





وفي سياق متصل، قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد المحافظة صباح اليوم بحملة مكبرة بنطاق حى العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس الحى.





حيث توجهت الحملة إلى شارع قسم شرطة العامرية أول وخلالها تم التفتيش على عدد ٢ جزارة وإغلاق مطعم لحين تنفيذ ملاحظات اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد المحافظة بضرورة الإلتزام بالنظافة العامة، والتخلص من كافة الإدوات الغير صالحة للطهى حفاظا على سلامة المواطنين، وتم التحفظ على كمية من اللحوم لفحصها والتأكد من سلامتها.









وفى سياق متصل، تم التحفظ على ٥٠ كيلوا لحوم فاسدة وغير صالحة للإستخدام الآدمى، و٥٣٢ كيلو لحوم مجهولة المصدر وتم تحرير محضر بها، وذلك بأحد المطاعم الخاصة بالمأكولات البدوية، بنطاق الحى.





وشدد السكرتير العام المساعد بالمحافظة على المطاعم والمحال التجارية ومحلات الجزارة بضرورى الإلتزام الإجراءات الإحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، والتأكد من صحة التخزين لسلامة المنتج.





واخيرا تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام.





جاء ذلك بحضور ومعاونة الجهات المختصة المتمثلة فى ( الطب البيطرى، مديرية الشئون الصحية ، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك، الأمن الصناعى،إدارة الرخص، إدارة إشغال الطريق، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.





ياتي تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية بنطاق أحياء الثغر.



